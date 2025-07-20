超級星期天藍白反罷 盧秀燕：大罷免大失敗 救救民進黨

七二六罷免投票前超級星期天，藍白大咖昨晚集結南桃園，風雨中催不同意票，罷團在北桃園晚會尬場。台中市長盧秀燕提及南部水災，批民進黨總統、院長在做什麼？並說大罷免大失敗，讓民進黨好好檢討，「也是救救民進黨」。台北市長蔣萬安也喊話綠營，將搞大罷免的力氣十分之一用來救災，別搞政治鬥爭。

桃園六席藍委全面臨罷免，藍營動員齊聚中壢封街舉辦「反惡罷顧桃園」守護民主之夜，昨晚七時多喊出現場破兩萬人，風雨澆不熄民眾熱情，穿著雨衣、撐傘在台下響應反罷免，氣氛沸騰。除了盧秀燕、蔣萬安，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康，以及民眾黨主席黃國昌等都到場助講，接力批民進黨選輸翻桌，搞大罷免。

蔣萬安說，去年政府稅收超收五千兩百多億元，國民黨立委爭取普發現金一萬元還稅於民，天經地義，結果民進黨反對還稱是「違憲」；並指民進黨已罷免罷到瘋掉，台南災情嚴重、家園泡水，至今仍無電可用，賴清德總統卻告訴災民「要靠自己」，他呼籲政府好好拚經濟而不是搞政治鬥爭。

盧秀燕也接連趕場，從台中、新竹再到桃園「折返跑」，為多名藍委與新竹市長高虹安站台。盧批「當家不可鬧事」，執政黨每天搞鬥爭，不處理關稅、物價與匯率漲，還以刪預算為由發動罷免，形同「秦檜追殺忠良」，是無差別、莫須有攻擊。

「我不懂，為什麼民進黨全黨要聽柯建銘的？」盧話鋒一轉，猛批大罷免是因民進黨立院黨團總召柯建銘想當立法院長，為一人之私，全國陪他重選，把國家搞得烏煙瘴氣、民不聊生。

民眾黨主席黃國昌批民進黨為掩飾執政無能、治理失靈，選擇在同胞裡找敵人搞對立、搞鬥爭與衝突，也不滿賴清德指反對民進黨者全是雜質，這樣的政府與總統「讓人民憤怒達到最高點」，號召小草與民眾黨支持者七二六出門，投不同意罷免票。

韓國瑜說，執政黨藉國家機器資源全下，要把卅一席藍營立委全殺一個不留，若民進黨算盤成功，將只剩一個政黨專制獨裁。

另一方面，桃園六個罷免團體在桃園區風禾公園舉辦同意罷免活動「拚場」；民進黨不分區立委王義川說，這次狀況危急，拜託大家一定要投票。

桃園罷免團體昨天在桃園區舉辦晚會造勢，呼籲支持者為了抗中保台一定要出門投票。記者潘俊宏／攝影

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