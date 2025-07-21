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大法官人事周五審查 蔡秋明、陳慈陽恐「死當」

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭黃婉婷林銘翰唐筱恬／台北報導

立法院全院委員會上周已完成司法院大法官人事審查，全案將於七月廿五日行使人事同意權，時間點就在大罷免投票前一日，在野黨是否放行或封殺人事案，也可能牽動隔天的大罷免投票，外界矚目。先前傳出民眾黨團有意放行，不過，藍白黨團昨皆表示，還要再討論做最後定奪。

現任大法官僅八人，未達憲法法庭參與評議門檻，民眾黨團有意放行部分人選。總統府秘書長潘孟安先前率領七位被提名人拜會朝野黨團，民眾黨立委張啓楷當場喊出「希望至少能通過兩位人選」。但民眾黨團總召黃國昌並未鬆口，他表示，黨團目前尚未討論，如有任何決定會舉行記者會，負責任地向社會大眾報告。

國民黨團書記長王鴻薇表示，目前已做初步討論，大家都會去投票，但怎麼投法，本周會做最後討論；主要關注的還是大法官被提名人適任與否，能不能扮演好大法官的角色，還是會淪為賴政府的「東廠」？

多位國民黨立委受訪時都相當低調，表示還未最終定案，可能投票日前一兩天，甚至當天才會決定。一名不具名國民黨立委表示，目前有六個立法院的法案及總預算案在憲法法庭等待釋憲，只要再兩位就能正式運作；大法官現在已不受人民信賴能超出黨派，若達到釋憲門檻大法官數，對在野黨風險相當高。

該立委還說，目前被提名人沒有表現特別突出的，更何況總統府的名單都是未和在野黨討論、一意孤行提出，很難令人相信會超然中立；但最終投票情況，還要再經討論做定奪，且要看關鍵的民眾黨意向如何。

儘管在野立委並未點名，但據指出，司法院長被提名人蔡秋明是檢察官出身，未擔任過法官；以及大法官被提名人陳慈陽的妻子擔任民進黨仲裁委員，挨批「綠友友」，都可能被「死當」。

民進黨團幹事長吳思瑤則指出，當然支持賴總統提名的人選，希望投票能順利圓滿，畢竟大法官人事同意權已延宕，盼在野回歸理性審查。

賴清德 罷免 大罷免 大法官

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