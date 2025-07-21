大罷免「超級星期天」 藍白合！黃國昌：賴總統想在台當皇帝

首波大罷免投票進入倒數，昨天是投票前「超級星期天」，民眾黨選在民進黨中央黨部前舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會，不僅民眾黨八席立委全員到齊，遭逢罷免危機的國民黨北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆等五人也同台宣講，展現在野陣營團結氣勢。

民眾黨主席黃國昌表示，這場罷免並非針對單一立委，而是民進黨不想接受監督，「在台灣這塊土地上面，只准有民進黨的聲音，任何敢站出來反抗、批評民進黨政府的人，柯文哲跟在網路上做哏圖的年輕人就是你們的『榜樣』」，「民眾黨無法容忍如此糟蹋土地、賴總統想要在台灣當皇帝的行為」，希望大家在七月廿六日投下不同意罷免。

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪也到場，她說，反對專制獨裁就是她站出來的動力，「我會投下反對罷免的一票，也會請律師幫先生申請公民投票權。」隨後，黃國昌率領國民黨五位台北市立委，共同高喊「反罷要贏、台灣要贏」等口號。

羅智強受訪時表示，柯文哲跟陳佩琪都是他的選民，看到老朋友受到這麼多不公平的對待，自己心裡很難過，也一直幫對方加油，「佩琪醫師也當面跟我說，她會努力讓柯文哲出來投羅智強一票。」

此外，國民黨青工總會昨舉辦青年沙龍，邀請「館長」陳之漢與百名青年對談。

國民黨主席朱立倫致詞時再聲援柯文哲被關押十一個月，沒證據卻押人取供，「這在全世界看不到」；朱並邀請陳之漢，在七月廿五日罷免投票前一晚，一起上凱道「反惡罷」。

藍營人士指出，目前藍綠基本盤傾巢而出，力求票源最大化，未表態的中間選民及「小草」的投票動向也成關鍵；研判接下來幾天是否會出現大事件，將是左右投票結果的指標，近日已不斷呼籲支持者慎防民進黨選舉奧步。

民眾黨昨天的集會，立委林國成說到激動處，以「國罵」批評身兼民進黨主席的賴總統。民進黨表達最嚴厲譴責，更要求林國成及民眾黨公開道歉，並保留法律追訴權。林國成昨晚表示，一時情緒失控造成失言，「要跟大家說一聲抱歉」。

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