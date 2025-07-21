朱立倫盼守住桃園6立委 曹興誠籲罷掉害台病毒

中央社／ 桃園20日電

罷免投票倒數，國民黨今晚在桃園舉辦造勢晚會，主席朱立倫籲投不同意票，守住桃園6席立委；反共護台志工聯盟3號志工曹興誠在罷團造勢晚會上說，要罷掉侵害台灣的病毒。

反惡罷戰獨裁「不同意罷免」桃園黃金週造勢晚會在中壢區舉辦，朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、前中廣董事長趙少康、國民黨籍桃園市立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲及邱若華等人皆出席。

朱立倫致詞呼籲支持者出來投票，守住桃園市6席優秀立委，讓總統賴清德「大罷免大失敗」。國民黨才是真正反共、捍衛民主的政黨，但更要兩岸和平；民進黨是假反共真台獨，反共搞台獨，假反共最後是真戰爭，呼籲大家投下不同意票。

黃國昌說，台灣民眾黨在捍衛台灣民主最重要的聖戰絕不會缺席，民主進步黨繳不出像樣的成績單，為掩飾執政的無能、治理的失靈，選擇在同胞裡找敵人、搞對立、搞鬥爭、搞衝突，民眾黨要守護台灣民主，防止台灣走向專制極權的道路。

韓國瑜一出場就先領唱夜襲，他說，「我們已走到懸崖邊」，若民進黨一黨獨大，用國家機器、資源把在野黨全罷掉，台灣民主回到獨裁專制的時代，這次的投票是對台灣民主、兩岸和平追求，以及希望子孫萬代過幸福日子的肯定，拜託桃園鄉親一定要出門投不同意罷免票。

另外，由桃園市罷免團隊共同舉辦的「同意罷免．轉動桃園-六區全罷．光復桃園」活動，從下午1時開始陸續舉辦桃園60公里全境貪食蛇車掃、6大訴求轉動桃園遊行，及晚間在桃園區風禾公園舉辦造勢晚會。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強、台灣北社社長羅浚晅、罷免林德福領銜人朱約信、罷免葉元之領銜人史書華、「台灣鷹爸」徐柏岳、民進黨籍立法委員郭昱晴王義川、張雅琳，及「網紅」八炯、閩南狼等人都出席力挺。

反共護台志工聯盟3號志工曹興誠雖然無法到場，但特別透過錄影呼籲大家衝完最後一哩路。大罷免的訴求是抗共保台，國民黨拚命要把罷免本質扭轉為藍綠對抗，但國民黨已完全赤化，變成共產黨的附隨組織，這些立委已成侵害台灣的病毒，現在進行的是場「防疫戰爭」，清除病毒要除惡務盡。

郭昱晴說，今天站在這個地方不是為了自己，除為了下一代，更重要的是為「我們最親愛的母親，這個小小美麗多山的台灣」，要守護唯一的家。

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