罷團指民眾自發參與活動 中市藍黨部諷：政黨沒介入是笑話

台中多個罷免團體聯合舉辦遊行活動與晚會，罷團表示民眾是自發參與，為台灣未來站出來。國民黨台中市黨部表示，要說政黨沒有介入是笑話，真相民眾看得見。

立委罷免投票倒數，台中多個罷免團體聯合舉辦「大台中我同意」遊行及晚會，網紅閩南狼、民進黨立委何欣純、賴瑞隆、陳俊宇、李坤城、邱議瑩、陳素月、陳秀寳、羅美玲、邱志偉到場，20名民進黨台中市議員也出席力挺。

閩南狼表示，國民黨不願承認罷免行動是人民自發，這場遊行並未動員，都是民眾自發性參加，國民黨應該看清楚，為什麼這些人願意自主站出來。回想從去年國會擴權法案開始，就有一群人願為台灣的未來挺身而出，希望國民黨可以看到人民的憤怒。

網紅阿美說，罷免行動背後代表不放棄的台灣人精神，這份堅持正是台灣人最珍貴的特質。醫師杜承哲表示，因有這些「公民自主力量」的投入，這場罷免的行動才更接近真正的公民社會。

國民黨台中市黨部主委顏文正接受中央社記者訪問表示，所有的民進黨議員都站在隊伍中，連署活動也都有參與，就連黨主席賴清德都在中常會下令協助罷免，「還說沒有介入，真是笑話，真相民眾看得見」。

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