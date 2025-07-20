罷團指民眾自發參與活動 中市藍黨部諷：政黨沒介入是笑話
台中多個罷免團體聯合舉辦遊行活動與晚會，罷團表示民眾是自發參與，為台灣未來站出來。國民黨台中市黨部表示，要說政黨沒有介入是笑話，真相民眾看得見。
立委罷免投票倒數，台中多個罷免團體聯合舉辦「大台中我同意」遊行及晚會，網紅閩南狼、民進黨立委何欣純、賴瑞隆、陳俊宇、李坤城、邱議瑩、陳素月、陳秀寳、羅美玲、邱志偉到場，20名民進黨台中市議員也出席力挺。
閩南狼表示，國民黨不願承認罷免行動是人民自發，這場遊行並未動員，都是民眾自發性參加，國民黨應該看清楚，為什麼這些人願意自主站出來。回想從去年國會擴權法案開始，就有一群人願為台灣的未來挺身而出，希望國民黨可以看到人民的憤怒。
網紅阿美說，罷免行動背後代表不放棄的台灣人精神，這份堅持正是台灣人最珍貴的特質。醫師杜承哲表示，因有這些「公民自主力量」的投入，這場罷免的行動才更接近真正的公民社會。
國民黨台中市黨部主委顏文正接受中央社記者訪問表示，所有的民進黨議員都站在隊伍中，連署活動也都有參與，就連黨主席賴清德都在中常會下令協助罷免，「還說沒有介入，真是笑話，真相民眾看得見」。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言