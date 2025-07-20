遭批把立院搞得烏煙瘴氣 林沛祥回應吳崢：尊重
民進黨發言人吳崢今天晚間質疑，國民黨立委林沛祥自稱是前1%的優秀人才，卻把立法院搞得烏煙瘴氣。林沛祥回應表示，「尊重」。
罷團「基隆絕沛」晚間在慶安宮舉辦「罷免是愛，絕沛必勝」晚會，吳崢在台上宣講說，林沛祥自稱是前1%的優秀人才，意思是全台2300萬人，有2200多萬人都輸林沛祥，結果，林沛祥卻把立法院搞得烏煙瘴氣。
罷免林沛祥案領銜人陳青逸受訪說，越來越多市民向他反映一定要罷免林沛祥，因為如果罷免林沛祥未通過，就要再忍耐林沛祥3年，「讓林沛祥跟著國民黨立委傅崐萁胡搞瞎搞」。
陳青逸表示，明天的公辦罷免電視說明會，要請林沛祥告訴大家，過去500多天到底提了哪些符合當初競選政見的法案，及為何沒有好好做事等。
林沛祥說，這1年多來，他為基隆所做的每件事，無論查弊案、爭取預算，還是推動民生法案，都是因為市民的託付，也是他堅持要做的事情；諷刺的是，正因為這些努力，卻成了民進黨要罷免他的理由。
他呼籲市民面對這場惡意的罷免行動，再次用選票守住基隆，堅定投下不同意罷免票。
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