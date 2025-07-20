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籲守護台灣民主！藍營大咖合體造勢 朱立倫批賴「沒出息」：永遠抹紅

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨今晚在中壢舉辦選前黃金周團結晚會，藍白大咖輪番助講，民眾擠滿個會場聲勢浩大。 記者曾增勳／攝影
國民黨今晚在中壢舉辦選前黃金周團結晚會，藍白大咖輪番助講，民眾擠滿個會場聲勢浩大。 記者曾增勳／攝影

7月26日罷免投票前最後黃金周日，國民黨今晚在中壢舉辦桃園市「反惡罷 顧桃園」守護民主之夜，國民黨黨主席朱立倫說，726大家站出來讓賴清德總統知道，陳水扁不敢做、蔡英文不會做、民進黨前輩不屑做，讓想要罷免在野黨、打掉雜質、想要獨裁的賴清德大罷免大失敗，並批評不要沒出息到永遠要用抹紅這一招。

國民黨今晚在中壢舉辦選前黃金周團結晚會，藍白大咖輪番助講，朱立倫與趕場的台中市長盧秀燕、桃園市長張善政合體站台力挺桃園六席立委，朱立倫喊「全台灣每一席都要守住、桃園六席全部守住」，最後更帶頭高喊「守護台灣、守護民主，726出來投不同意罷免」。

朱立倫說，桃園六席立委每天拚死拚活為桃園建設、拚財劃法為民眾謀福利，民進黨欺人太甚，欺負張善政、欺負朱立倫、欺負桃園市議會，7月26日讓賴清德知道，陳水扁不敢做、蔡英文不會做、民進黨前輩不屑做，讓想要罷免在野黨、想要打掉雜質、想要做獨裁者的賴清德，大罷免大失敗。

朱說，要讓賴清德回歸好好做事情，不要再搞一人獨裁，這一次希望勇敢站出來投下不同意，對賴清德投下不同意罷免，告訴賴清德、民進黨夠沒出息到最後永遠要用抹紅這一招，民進黨居然講反共，國民黨才是真正反共、捍衛民主的政黨，更要兩岸和平，是反共和平的政黨，民進黨是假反共真台獨，假反共真戰爭的政黨，「我們要選擇和平的政黨、反對台獨與戰爭的政黨」。

朱立倫表示，所有立院通過的民生法案，無論財畫法、發放一萬塊，絕對不能被柯建銘、被民進黨沒收，這禮拜六大家站出來投下不同意，對獨裁者賴清德說不同意，對破壞民主的罷團說不同意。

張善政助講說出六席立委為桃園爭取建設，通過財劃法為桃園增加259億，張善政說，民進黨他們自己八年在睡覺、不做事，我們出來做事通過財劃法，反而變成罪過，有這種道理嗎？因此這次一席都不能掉。桃園鄉親上一次立委選舉發揮明智眼光六席全壘打，這次讓民進黨知道，726禮拜六繼續捍衛六席立委全壘打，「我們不同意罷免，就是最佳選擇」。

國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政合體站台力挺桃園六席立委，高喊不同意罷免、守住每一席。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政合體站台力挺桃園六席立委，高喊不同意罷免、守住每一席。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政合體站台力挺桃園六席立委，高喊不同意罷免、守住每一席。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政合體站台力挺桃園六席立委，高喊不同意罷免、守住每一席。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政合體站台力挺桃園六席立委，高喊不同意罷免、守住每一席。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政合體站台力挺桃園六席立委，高喊不同意罷免、守住每一席。記者曾增勳／攝影

賴清德 罷免 盧秀燕 民進黨 朱立倫 張善政 國民黨

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