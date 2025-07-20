韓國瑜批大罷免反民主 罷團反擊：藍也提不少罷免案

立法院長韓國瑜今天陪同國民黨立委丁學忠掃街時說，31席立委全部要罷免，這不是台灣民主，而是「政治抹殺」。罷團回應說，國民黨也提了不少罷免案，親自炒熱這場大罷免。

雲林拔釘罷免丁學忠團隊表示，韓國瑜當初被全高雄唾棄罷免成功，後來用不分區立委方式才當上立法院長，難怪對於丁學忠在立法院質詢率「倒數第二」的表現，還說得出「他很認真」這種自我安慰的話。

雲林拔釘罷團表示，韓國瑜似乎失憶了，忘記這波大罷免，國民黨也提了不少罷免案，親自炒熱這場大罷免熱潮；韓國瑜似乎也害怕想起來，就是因為國民黨大量的造假及死亡連署，才親手促成只剩罷藍立委成案的局面。

韓國瑜下午抵達雲林縣土庫鎮，在國民黨立委丁學忠、張嘉郡與多名民代陪同下，展開車隊掃街，同時到順天宮、六房天上聖母紅壇等廟宇參拜。

韓國瑜在參拜後致詞表示，今天到雲林特地為丁學忠加油打氣，大家在雲林縣搭高鐵，只要搭第一班次列車，一定會看到丁學忠要搭高鐵趕到立法院開會，這1年半時間的努力付出，大家有目共睹，這麼認真的立委，卻遭遇到這種完全違反民主的大罷免。

韓國瑜說，這次完全違反民主的大罷免，且31席立委不分青紅皂白全部抹殺掉，全部要罷免掉，這不是台灣民主，而是「政治抹殺」。

韓國瑜表示，雲林縣是台灣農業大縣，丁學忠與張嘉郡擔任立委這1年半時間，努力爭取農民的權益，照顧農民的福利，不遺餘力，雲林鄉親7月26日一定要出來投票，投下不同意罷免票，讓優秀的丁學忠繼續留在立法院，為雲林縣打拚。

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