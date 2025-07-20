綠議員不滿宮燈旗只給反罷方掛　新北：罷團未申請

罷免投票進入倒數，罷免方及反罷方對選務更加關切，新北市議員鄭宇恩不滿道路宮燈旗只給反罷方掛，甚至有民眾質疑投票通知書被送錯。市府表示，罷團未申請懸掛宮燈旗。

民進黨市議員鄭宇恩表示，每次選舉，道路兩旁宮燈旗的懸掛是兵家必爭之地，公所都會召開會議，邀集各候選人抽籤。可是看到大街小巷掛滿罷免案國民黨立委洪孟楷的宮燈旗，公民團體卻一面都沒有。呼籲環保局應儘速依法將宮燈旗全數清除，捍衛行政中立、確保選務公平。

新北市政府表示，任何團體皆能依照規定提出宮燈旗申請，經審核無問題後懸掛。截止目前，僅被罷免人向區公所提出宮燈旗申請，為求公平懸掛，公所於受理申請懸掛期間仍預為相對方保留個別位置予以申請。

市府表示，過往選舉期間，由於有多組候選人提出宮燈旗申請，基於公平原則，由公所邀集各候選人召開協調會並以抽籤公平懸掛。本次罷免案僅兩方，故採預留方式雙方權益均受保障。

民進黨議員李宇翔也針對罷免案公告內容指出，只見被罷免人洪孟楷的答辯書，結果連「抄」都能抄錯。其中「林口國中管樂氣增購經費」，請問什麼是管樂「氣」。

新北市選委會表示，基於尊重罷免案雙方，公告刊登罷免理由書及答辯書，都是由中央選委員所轉發電子檔全文照登，一字不改，因此，內容由提議人之領銜人及被罷免人負責。

此外，板橋有民眾指別人的罷免投票通知單遭投送到自家的信箱，質疑是被投錯信箱。新北選委會表示，已要求通知單投送應確實，不能便宜行事，但若真的有投錯或未收到通知單，可向公所反映並進行補送，以確保民眾權益。

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