「台灣是世界的！」 八炯嘆獨立淪台派完成使命：不舔共都該支持大罷免

726罷免投票倒數6天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦活動，網紅八炯提到剛從加拿大回來，而加拿大華僑組織會長幫助中共滲透，倒台不起，但「在台灣舔共的立委們卻仍在立法院」，痛批台灣已經丟臉丟到國際，喊話726「一定要讓世界看到台灣是世界的台灣，不是中共的台灣」。

八炯指出，加拿大先前面臨中共滲透也很嚴重，而加拿大有一個華僑組織，會長是一名移民至加拿大的中國籍女子，並當選當地市議員，該組織平時領加拿大政府的補助金，幫助想要移民至加拿大的華人，但卻被發現該組織私下拿中國大使館的錢，幫助中共滲透，還滲透到台灣當地同鄉會。

事情被媒體爆出後，該會長一蹶不振、倒台不起，她的小孩去學校上課時，還被加拿大白人說媽媽是共匪，前幾年該會長跑到加拿大台灣同鄉會舉辦的雙十國慶餐會，八炯無奈，台灣被滲透的不是只有本土，海外很多台灣同鄉會也被滲透。

八炯說，遠在加拿大的台灣人，新聞爆發後仍捍衛國家，認為這樣舔共的人不配領加拿大的資金、不配當加拿大的市議員，「但在台灣舔共的立委們卻仍在立法院，還有人會面中國統戰官員王滬寧」；問了加拿大人「那你知道我們台灣嗎？」對方則回「我知道啊！你們台灣那些共匪在立法院」。

八炯表示，台灣已經丟臉丟到國際上，726一定要讓世界看到，台灣是世界的台灣，不是中共的台灣；他說在美國很多超市的台灣商品越來越多，單獨拉一個貨櫃寫「Made in Taiwan」，不是寫「Made in Chinese Taipei」，也不是寫「Made in China Taiwan」，認為台灣逐漸和世界接軌「還要走回馬英九的路線嗎？」

八炯喊話，這次撕下了國民黨拿著中華民國當神主牌的招牌，他在海外拉幫結派反共、反中國人的力量，都是支持台灣獨立及大罷免，這個使命照理來說是國民黨要做的，現在卻淪為台派幫忙完成使命，這次的大罷免是不分種族、不分國家、不分性別及不分意識形態，呼籲只要不舔共都該支持大罷免。

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