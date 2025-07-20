快訊

重症醫學會理事長、長庚名醫高國晉於醫院辦公室倒地不起 享年59歲

瓊斯盃／中華藍退日本奪亞軍 賀家兄弟獲最佳五人

台中父抱1歲兒停機械車位…疑其他車主誤觸 摔落坑洞釀1死

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣是世界的！」 八炯嘆獨立淪台派完成使命：不舔共都該支持大罷免

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭／桃園即時報導
726罷免投票倒數6天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，網紅八炯出席站台。記者朱冠諭／攝影
726罷免投票倒數6天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，網紅八炯出席站台。記者朱冠諭／攝影

726罷免投票倒數6天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦活動，網紅八炯提到剛從加拿大回來，而加拿大華僑組織會長幫助中共滲透，倒台不起，但「在台灣舔共的立委們卻仍在立法院」，痛批台灣已經丟臉丟到國際，喊話726「一定要讓世界看到台灣是世界的台灣，不是中共的台灣」。

八炯指出，加拿大先前面臨中共滲透也很嚴重，而加拿大有一個華僑組織，會長是一名移民至加拿大的中國籍女子，並當選當地市議員，該組織平時領加拿大政府的補助金，幫助想要移民至加拿大的華人，但卻被發現該組織私下拿中國大使館的錢，幫助中共滲透，還滲透到台灣當地同鄉會。

事情被媒體爆出後，該會長一蹶不振、倒台不起，她的小孩去學校上課時，還被加拿大白人說媽媽是共匪，前幾年該會長跑到加拿大台灣同鄉會舉辦的雙十國慶餐會，八炯無奈，台灣被滲透的不是只有本土，海外很多台灣同鄉會也被滲透。

八炯說，遠在加拿大的台灣人，新聞爆發後仍捍衛國家，認為這樣舔共的人不配領加拿大的資金、不配當加拿大的市議員，「但在台灣舔共的立委們卻仍在立法院，還有人會面中國統戰官員王滬寧」；問了加拿大人「那你知道我們台灣嗎？」對方則回「我知道啊！你們台灣那些共匪在立法院」。

八炯表示，台灣已經丟臉丟到國際上，726一定要讓世界看到，台灣是世界的台灣，不是中共的台灣；他說在美國很多超市的台灣商品越來越多，單獨拉一個貨櫃寫「Made in Taiwan」，不是寫「Made in Chinese Taipei」，也不是寫「Made in China Taiwan」，認為台灣逐漸和世界接軌「還要走回馬英九的路線嗎？」

八炯喊話，這次撕下了國民黨拿著中華民國當神主牌的招牌，他在海外拉幫結派反共、反中國人的力量，都是支持台灣獨立及大罷免，這個使命照理來說是國民黨要做的，現在卻淪為台派幫忙完成使命，這次的大罷免是不分種族、不分國家、不分性別及不分意識形態，呼籲只要不舔共都該支持大罷免。

罷團 罷免 網紅 國民黨 八炯

延伸閱讀

挺反罷免！館長霸氣喊「健身房可收掉」： 民進黨一定幹掉

罷免領銜人反對中配依親用健保 黃健豪回擊沒提案

狠批柯建銘「想當立法院長」搞罷免 盧秀燕狂轟：民進黨為何全聽他的？

一個都不能留！稱726罷免是「防疫戰爭」 曹興誠：藍委成侵台病毒

相關新聞

狠批柯建銘「想當立法院長」搞罷免 盧秀燕狂轟：民進黨為何全聽他的？

726罷免投票倒數，國民黨今晚於桃園市舉辦「反惡罷顧桃園」守護民主之夜，藍營大咖集結為6藍委反罷免助講。台中市長盧秀燕今...

一個都不能留！稱726罷免是「防疫戰爭」 曹興誠：藍委成侵台病毒

726罷免投票倒數六天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動。聯電創辦人曹興誠透過影片表示，藍營現在拚命將罷免本質扭曲...

藍營齊聚桃園守護民主之夜 蔣萬安轟選輸就翻桌：何其荒謬

726罷免投票倒數，國民黨今晚於桃園市舉辦「反惡罷顧桃園」守護民主之夜，現場動員到場1.2萬人，民眾穿雨衣、撐傘冒雨參加...

罷團晚會領銜人喊「絕沛必勝」 林沛祥：反罷晚會23日登場

罷免基隆市立委林沛祥陣營今辦「罷免是愛 絕沛必勝」晚會，罷免領銜人陳青逸說，愈來愈有信心，愈來愈多民眾反應，如果沒罷免林...

黃國昌桃園反惡罷 批賴清德「讓人民憤怒達到最高點」

今晚是726罷免投票前最後黃金周日，國民黨今晚在中壢舉辦桃園市「反惡罷 顧桃園」守護民主之夜，藍白大咖輪番助講，晚上7時...

民眾黨反惡罷集會爆粗口飆罵賴總統 林國成致歉：情緒失控有錯就要認

首波大罷免投票進入倒數一周，在野黨把握黃金周宣傳反惡罷，民眾黨立委林國成今天數度飆罵賴清德總統，民進黨揚言保留一切法律追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。