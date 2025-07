「台灣是世界的！」 八炯嘆獨立淪台派完成使命：不舔共都該支持大罷免

726罷免投票倒數6天,桃園罷團今晚在風禾公園舉辦活動,網紅八炯提到剛從加拿大回來,而加拿大華僑組織會長幫助中共滲透,倒台不起,但「在台灣舔共的立委們卻仍在立法院」,痛批台灣已經丟臉丟到國際,喊話726「一定要讓世界看到台灣是世界的台灣,不是中共的台灣」。

八炯指出,加拿大先前面臨中共滲透也很嚴重,而加拿大有一個華僑組織,會長是一名移民至加拿大的中國籍女子,並當選當地市議員,該組織平時領加拿大政府的補助金,幫助想要移民至加拿大的華人,但卻被發現該組織私下拿中國大使館的錢,幫助中共滲透,還滲透到台灣當地同鄉會。

事情被媒體爆出後,該會長一蹶不振、倒台不起,她的小孩去學校上課時,還被加拿大白人說媽媽是共匪,前幾年該會長跑到加拿大台灣同鄉會舉辦的雙十國慶餐會,八炯無奈,台灣被滲透的不是只有本土,海外很多台灣同鄉會也被滲透。

八炯說,遠在加拿大的台灣人,新聞爆發後仍捍衛國家,認為這樣舔共的人不配領加拿大的資金、不配當加拿大的市議員,「但在台灣舔共的立委們卻仍在立法院,還有人會面中國統戰官員王滬寧」;問了加拿大人「那你知道我們台灣嗎?」對方則回「我知道啊!你們台灣那些共匪在立法院」。

八炯表示,台灣已經丟臉丟到國際上,726一定要讓世界看到,台灣是世界的台灣,不是中共的台灣;他說在美國很多超市的台灣商品越來越多,單獨拉一個貨櫃寫「Made in Taiwan」,不是寫「Made in Chinese Taipei」,也不是寫「Made in China Taiwan」,認為台灣逐漸和世界接軌「還要走回馬英九的路線嗎?」

八炯喊話,這次撕下了國民黨拿著中華民國當神主牌的招牌,他在海外拉幫結派反共、反中國人的力量,都是支持台灣獨立及大罷免,這個使命照理來說是國民黨要做的,現在卻淪為台派幫忙完成使命,這次的大罷免是不分種族、不分國家、不分性別及不分意識形態,呼籲只要不舔共都該支持大罷免。

商品推薦