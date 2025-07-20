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挺反罷免！館長霸氣喊「健身房可收掉」： 民進黨一定幹掉

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
「館長」陳之漢喊話：「健身房我可以收掉，民進黨一定幹掉」。記者王駿杰／攝影
「館長」陳之漢喊話：「健身房我可以收掉，民進黨一定幹掉」。記者王駿杰／攝影

超級星期天，大咖接連到新竹市力催不同意票挺高虹安鄭正鈐，館長陳之漢在今晚造勢時指出，「新竹不能落入壞人手中！」他說，自己過去支持民進黨，自認是台獨分子，質疑總統賴清德至今遲未實現台獨理念，「賴清德眼中的『台獨』不是台灣獨立，而是台灣獨裁。」他也喊話：「健身房可以收掉，民進黨一定幹掉。」激起台下民眾一陣歡呼聲。

陳之漢談到近日南部豪雨風災，痛批政府冷漠無感，只關心罷免行動，「這次政府不是忙救災，而是忙著『大罷免、大成功』，結果『大罷免、大烙賽（拉肚子）』」。

他指出，這半年來台灣社會嚴重對立，罷免團體在街頭與民眾爭吵、甚至欺負老人，這些人根本不是自由鬥士，而是民進黨的走狗，要的只有錢。不可以再讓民進黨拿著意識形態操縱國家。

陳之漢批評，民進黨政治人物貪汙、性騷擾事件頻傳，卻反過來要罷免認真做事的市長與立委，直言：「民進黨像詐騙集團！」他也號召民眾，7月26日站出來投下不同意罷免票，25日選前之夜塞爆凱道，並指出從現在起藍白密不可分，台灣要團結才能拉下民進黨。最後陳之漢更霸氣喊出「健身房我可以收掉，民進黨一定幹掉！」激起台下民眾一陣歡呼聲。

高虹安 陳之漢 鄭正鈐 賴清德 罷免 民進黨 健身房

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