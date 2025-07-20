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用國家機器殺藍31席！韓國瑜憂「民主生死存亡」：將剩一政黨專制獨裁

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
超級星期天，藍大咖接連到新竹市力催不同意票力挺高虹安、鄭正鈐，立法院長韓國瑜是造勢壓軸。記者王駿杰／攝影
超級星期天，藍大咖接連到新竹市力催不同意票力挺高虹安、鄭正鈐，立法院長韓國瑜是造勢壓軸。記者王駿杰／攝影

超級星期天，藍大咖接連到新竹市力催不同意票力挺高虹安鄭正鈐，立法院長韓國瑜壓軸，他出場時，現場民眾熱烈呼喊，韓致詞時表示，執政黨藉國家機器資源全下，要把31席藍營立委全殺一個不留，若民進黨算盤成功，將只剩一個政黨專制獨裁。此外，新竹市長高虹安若被罷掉，柯建銘的手將回到新竹市府。

韓國瑜表示，台灣民主走到懸崖邊與生死存亡之際，30多年來一代代的努力，好不容易民主走到成熟，世界的國會議員走入立院，他身為院長很驕傲的說「中華民國立院是成熟的民主團體，台灣每個血液ＤＮＡ都是民主，這是生活一部分。」

韓國瑜說，最近接待外賓已經完全沒信心，執政黨藉國家機器資源全下，31席藍營立委全殺，一個不留，若民進黨算盤成功，將只剩一個政黨專制獨裁，唯一的國會淪為民進黨的掌中玩物，執政黨用國家資源幹掉反對黨，至今他仍覺得「大罷免怎麼會發生？太誇張了！」

韓國瑜表示，新竹納稅全國第一，教育、交通、醫療與城鄉發展迫切需要中央挹注資源，鄭正鈐在立院幫大家爭取預算、監督中央政府，這是要支持的立委，呼籲投不同意罷免。此外，高虹安市長政治路走來很顛頗，非常辛苦，高市長若被罷免，行政院將指派新市長來市府，一定又是民進黨的官員，不管這人是誰，將百分之百聽柯建銘的話，柯的手又回到新竹市政府。

韓國瑜呼籲民眾挽救台灣民主，大家都熱愛兩岸和平發展，若台灣民主被摧毀，後悔都來不及，呼籲全力出門投票，投下「不同意罷免票」。

韓致詞時表示，執政黨藉國家機器資源全下，31席藍營立委全殺一個不留，若民進黨算盤成功，將只剩一個政黨專制獨裁。記者王駿杰／攝影
韓致詞時表示，執政黨藉國家機器資源全下，31席藍營立委全殺一個不留，若民進黨算盤成功，將只剩一個政黨專制獨裁。記者王駿杰／攝影
韓國瑜呼籲民眾挽救台灣民主，大家都熱愛兩岸和平發展，若台灣民主被摧毀，後悔都來不及，呼籲全力出門投票，投下「不同意罷免票」。記者王駿杰／攝影
韓國瑜呼籲民眾挽救台灣民主，大家都熱愛兩岸和平發展，若台灣民主被摧毀，後悔都來不及，呼籲全力出門投票，投下「不同意罷免票」。記者王駿杰／攝影

高虹安 韓國瑜 鄭正鈐 罷免 民進黨 柯建銘 投票 國家機器

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