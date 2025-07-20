民眾黨反惡罷集會爆粗口飆罵賴總統 林國成致歉：情緒失控有錯就要認

首波大罷免投票進入倒數一周，在野黨把握黃金周宣傳反惡罷，民眾黨立委林國成今天數度飆罵賴清德總統，民進黨揚言保留一切法律追訴權。林國成晚間對此致歉，一時之間情緒失控造成失言，為社會帶來不好示範的確不妥，「我在這裡要跟大家說一聲抱歉」。

民眾黨下午舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動，林國成致詞時數度爆粗口飆罵賴總統，聲稱心情跟在場的支持者一樣沈重，看到賴總統掌握司法、檢調跟媒體，「不是民眾黨沒水準，其實我們氣質算不錯，但是有賴總統跟民進黨讓人全身都是火氣。」

此言一出引來各界熱議，民進黨發言人卓冠廷表示，林國成身為國家最高民意機關代表，應該對自身發言有最高標準，但是卻在公開場合公然爆粗口，「民進黨對此表達最嚴厲譴責，要求林國成及台灣民眾黨為脫序言論公開道歉，並保留一切法律追訴權。」

林國成晚間透過聲明回應，自己今天站在「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」的舞台上，看到許多反對大惡罷的朋友願意站出來，他想起先前到台南走訪看到災民慘況，對比賴政府只顧搞大罷免、不顧災民死活，一時之間情緒失控造成失言，「我在這裡要跟大家說一聲抱歉」。

林國成說，在公開場合情緒失控、為社會帶來不好示範的確不妥，有錯就要認，也拜託大家不要被模糊焦點，7月26日一定要投下不同意罷免票。

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