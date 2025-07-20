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罷免領銜人反對中配依親用健保 黃健豪回擊沒提案

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨立委黃健豪。記者余采瀅／攝影
國民黨立委黃健豪。記者余采瀅／攝影

台中第五選區立委黃健豪罷免案公辦電視罷免說明會今晚登場，罷免領銜人廖金漳批評國民黨強行通過多個法案，包括縮短陸配入籍年限、修正「憲訴法」癱瘓憲法法庭。黃健豪澄清，他並未提案或連署支持陸配6年改4年的提案，把這當作罷免理由，民眾不會認同。

第一階段中，罷免領銜人廖金漳率先問黃健豪「反共嗎？」廖說，他是27年的台商，在中國看到很多惡行，中國是沒有人權的地方，因此他3年前回台，傳播中共的真相給台灣。他也澄清，外界汙衊罷團民進黨側翼，「我什麼時候入過民進黨？」這種說法只會讓罷團同仇敵愾。

廖金漳細數罷免黃健豪的理由，包括縮短陸配入籍年限、不知道清泉崗有軍機、收割他人政績及2028無煤中火等。他強調，台灣掌握晶片科技，可在世界占據很重要的位置，台灣不要妄自菲薄，如果能夠把意識形態的立委罷免，就可以迎來百年崛起。

黃健豪回應說，「多數國民都是反共，包含我在內」，沒有人會希望自己國家被併吞，從民主變獨裁，不過他做了這樣的表態，難道就不會被罷免嗎？罷團稱國民黨立委親共、賣台，卻沒有提出任何證據，賣台的都是在民進黨內部。

黃健豪說，從沒講過罷團領銜人是民進黨側翼，但民進黨團總召柯建銘多次說過大罷免是他發起的，這次全台大罷免，不是針對個別委員做的不好，而是針對在野黨所有立委，民進黨就是不甘願選輸就翻桌，把台灣民主制度視為笑話。

黃建豪也澄清放寬陸配入籍門檻法案，從提案人到連署人都沒有他的名字，卻成為罷免他的理由之一，被移花接木，非常不公平。另不論該法案通過與否，都對陸配有明確規範，陸配取得身分後，父母想定居台灣，須年滿70歲，且1年限60人，不會衝擊現行健保資源。

第二階段，廖金漳緊抓陸配健保議題，他說，陸配健保不要說限60人，限6人都不行，健保是公民福利，不是保險，沒有理由給不相干的人。他也說，國民黨修正憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭運作，根本無王法，國民黨還要強行通過多少法案？

黃健豪回擊說，陸配健保法令已經好幾年，如果不合事宜，衛福部可提出相關廢除討論，但是把對方說成敵人或外人，對陸配與外配都是傷害，也違反台灣多元社會的精神，罷免方如反對規定，應該罷免民進黨過去8年不作為的立委，「而不是我本人。」

黃健豪也說，修正憲法訴訟法，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名，另參與評議的大法官人數不得低於10人，訂定10人規定就是希望行政權可以負起責任，而不是擺爛，繼續讓憲法法庭由少數運作下去。

罷免國民黨立委黃健豪的領銜人廖金漳。記者余采瀅／攝影
罷免國民黨立委黃健豪的領銜人廖金漳。記者余采瀅／攝影

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