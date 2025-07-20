狠批柯建銘「想當立法院長」搞罷免 盧秀燕狂轟：民進黨為何全聽他的？

726罷免投票倒數，國民黨今晚於桃園市舉辦「反惡罷顧桃園」守護民主之夜，藍營大咖集結為6藍委反罷免助講。台中市長盧秀燕今晚8時多到場，致詞提南部水災，民進黨總統、院長、黨工在幹嘛？接著狂轟立院民進黨團總召柯建銘為一己之私要當立法院長搞大罷免，不解民進黨為何全聽柯的，把國家烏煙障氣、民不聊生。

盧秀燕今天「折返跑」反罷免助講，先從台中北上跑台北再往南到新竹，晚上又北上桃園助講，和國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政與6名桃園立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲與邱若華等人同台，共同呼喊「不同意罷免」口號。

盧秀燕致詞提到，民進黨在1986年年創黨，自己當時大學剛畢業到電視台當記者，跟著許多人一樣都是看著民進黨成長茁壯，民進黨有其爭取民主、照顧社會的價值理念，但現在卻在打壓民主、霸凌在野黨，很多人都在問「民進黨怎麼了？」

日前颱風丹娜絲過境為南部帶來嚴重災情，盧秀燕也直言，現在南部大水災，台南、嘉義都將近2萬戶屋殼被掀掉，現在下雨天氣不穩，這些家戶怎麼辦？連民進黨籍的嘉義縣長翁章梁也不忍了，向全國發出求救訊號，但她想問周日罷免、各罷免方疲於奔命，「請問民進黨的總統、行政院長、黨工們在做什麼？有跟災民站在一起嗎？」

盧秀燕接著也不斷猛攻柯建銘，直言此次大罷免是因為柯想當立法院長，為了其一人之私、一黨之私，搞得如今全國重選，是選輸翻桌。明明4年選舉一次很快，但柯建銘卻等不及，去年2月之前這些立委都還沒就職，柯建銘就已經講出要全國大罷免。

「我不懂，為什麼民進黨整黨要聽柯建銘的？」盧秀燕說，大罷免是選輸要翻桌，把國家拖下去、勞民傷財，民進黨明明有理想也努力過，但連賴清德、卓榮泰、中選會都要聽柯建銘的，為了柯一人之私，把國家烏煙瘴氣、民不聊生，墮落到罪惡深淵。

盧秀燕直言，國家不能因為柯建銘犧牲，726要大罷免大失敗，讓民進黨好好檢討，守護立委「也是救救民進黨」，自己的國家、自己的桃園自己顧，投下不同意票，就是不同意執政亂搞、勞民傷財，不同意搞政治不搞經濟，及不同意搞鬥爭不顧民生。

立法院長韓國瑜今晚也到桃園助講，一上台與6名藍委同台，表示自己感慨萬千，未料竟是為了反罷免而來，而不是來分享問政結果。韓接著細數6立委優點，肯定6人問政扎實精彩，不敢懈怠選民的交代，為了爭取地方建設、福國利民法案，打死不退。

韓國瑜接著提及，如今民主走在懸崖邊，民進黨想一黨獨大，把在野黨全部罷免掉，回到獨裁專制時代，呼籲選民726出來投不同意票，「不能認為不支持就不出來就好，這大錯特錯」，請大家出來投票，讓桃園大爆炸，保護中華民國與台灣民主。 台中市長盧秀燕（中）今晚到桃園反罷免宣講，批評民進黨不做正事，尤其為了民進黨立院黨團總召柯建銘一己之私，推動大罷免是勞民傷財。記者曾增勳／攝影 台中市長盧秀燕（中）今晚到桃園反罷免宣講，批評民進黨不做正事，尤其為了民進黨立院黨團總召柯建銘一己之私，推動大罷免是勞民傷財。記者曾增勳／攝影 726罷免投票倒數，國民黨今晚於桃園市舉辦「反惡罷顧桃園」守護民主之夜，立法院長韓國瑜（前排）到場助講，替桃園6立委宣傳反罷免。記者曾增勳／攝影

商品推薦