罷團晚會領銜人喊「絕沛必勝」 林沛祥：反罷晚會23日登場

罷免基隆市立委林沛祥陣營今辦「罷免是愛 絕沛必勝」晚會，罷免領銜人陳青逸說，愈來愈有信心，愈來愈多民眾反應，如果沒罷免林沛祥，就要再忍耐他跟著立委傅崐萁一起胡搞瞎搞。明天的電視說明會，他也要質問林沛祥，為什麼過去500多天沒有好好做事。

林沛祥表示，他尊重罷團今晚的活動與訴求，國民黨基隆市黨部今天也辦政策說明會，可說是23日造勢晚會的暖身。擔任立委1年多來他為基隆所做的每一件事，無論是查弊案、爭取預算，還是推動民生法案，都是因為市民的託付，也是他堅持要做的事情。諷刺的是，正因為這些努力，卻成了民進黨要罷免他的理由。

罷團今晚7時在慶安宮廣場舉辦造勢晚會，基隆市議員施偉政、張之豪擔任主持人，安排基隆市議員鄭文婷、立委王正旭、絕沛志工皮筋兒、補教老師呂捷、無所任大使劉柏君、民進黨發言人吳崢、立委郭昱晴、「拆樑行動」發言人李晏蓉、新北市議員卓冠廷演說，陳青逸最後壓軸登場。

陳青逸在活動受訪時說，現在越來越有信心，因為在跑市場跟跑街頭的時候，越來越多民眾反應說，一定要罷免林沛祥，因為如果沒有罷免林沛祥，就要再忍耐他3年，讓他跟著傅崐萁一起胡搞瞎搞，相信絕沛必勝。

基隆市明晚舉辦電視政見發表會，陳青逸表示，他就是普通人，會呈現給市民朋友普通人的角度。他不希望林沛祥講一大堆，大家聽不懂的東西，民眾需要的是能聽懂的東西。

陳說，民眾想要請林沛祥告訴大家，過去500多天，月領20多萬的薪水，到底提了什麼法案，符合當初競選的政見。憲法賦予人民罷免權力，民眾既然有這樣的權利，就應該要質問林沛祥，為什麼在過去500多天，沒有好好的做事。

林沛祥回應，尊重罷免訴求，過去一年多來他為基隆所做的每一件事，都是因為市民的託付，也是他堅持要做的事情。7月23日晚間7時在國門廣場的反罷免造勢晚會，他不是主角，真正的主角是每一名願意挺身而出的基隆市民，呼籲大家一定要站出來，守護台灣民主價值。面對這場惡意的罷免行動，再一次用選票守住基隆，堅定投下「不同意罷免」。 罷免基隆市立委林沛祥陣營，今晚在慶安宮舉辦「罷免是愛 絕沛必勝」晚會。記者邱瑞杰／攝影 罷免基隆市立委林沛祥陣營，今晚在慶安宮舉辦「罷免是愛 絕沛必勝」晚會。記者邱瑞杰／攝影 罷免基隆市立委林沛祥陣營，今晚在慶安宮舉辦「罷免是愛 絕沛必勝」晚會。記者邱瑞杰／攝影

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