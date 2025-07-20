一個都不能留！稱726罷免是「防疫戰爭」 曹興誠：藍委成侵台病毒

726罷免投票倒數六天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動。聯電創辦人曹興誠透過影片表示，藍營現在拚命將罷免本質扭曲成藍綠對抗，但他們的訴求就是抗共保台，國民黨已經完全赤化，這些立委變成侵害台灣的病毒，因此要進行一場防疫的戰爭「一個病毒都不要留。」

曹興誠表示，大罷免進行到今天，大家都很辛苦，7月26日剩最後幾天，希望大家繼續努力走完最後一哩路；他強調，這次大罷免，他們的主要訴求就是抗共保台，現在國民黨拚命把罷免的本質扭曲成藍綠對抗，其實他們很多都不是綠的，過去他是國民黨，2008年的時候投票給前總統馬英九，可是現在國民黨已經完全赤化，變成共產黨的附隨組織。

曹興誠表示，國際上都很了解台灣受到的威脅，先前美國參議員蘇利文就提到，國民黨削減台灣國防預算是非常危險的行為，歐洲、日本很多媒體也警告，國民黨已經變成共產黨侵略台灣的特洛伊木馬。

曹興誠說，國民黨和民眾黨的立委在立法院在摧毀台灣的民主體制，藍白提出的法案讓整個國家癱瘓、衰弱，對中國沒有抵抗力，這個大家一定要重視；這些立法委員、大家一個都不要留，因為他們已經變成侵害台灣的病毒。

「我們現在進行的是一場防疫的戰爭！」曹興誠強調，大家一定要努力，什麼藍綠對決、民進黨輸不起都是騙人，真正的真相是這些國民黨立委要幫中共侵略台灣，沒收民主自由，請大家務必看清楚。

商品推薦