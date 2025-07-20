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林國成國罵問候賴清德 民進黨要求道歉：保留法律追訴權
首波大罷免投票進入倒數一周，民眾黨今天選在民進黨中央黨部前舉辦集會，白營立委林國成更激動以國罵批評身兼民進黨主席的賴清德總統。民進黨表達最嚴厲譴責，更要求林國成及民眾黨對脫序言論公開道歉，並保留一切法律追訴權。
此外，民眾黨活動後，有民眾搭乘電梯上樓於民進黨辦公室外招牌丟擲雞蛋，民進黨稱已完成蒐證並報警處理，後續也將與律師討論後，進行法律咎責，絕不寬貸。
民眾黨下午舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動，民眾黨8席立委全員到齊，遭逢罷免危機的國民黨台北市立委也同台宣講。林國成談到激動處，更數度用髒話連批賴清德，包括「我勒X你娘」、「我勒X」、「三小總統」。
卓冠廷指出，林國成身為國家最高民意機關的國會議員，應對自身發言有最高標準，且自我要求，然而林卻在公開場合，甚至現場有不少未成年孩童的情況下公然爆粗口，甚至以言語侮辱國家元首，做出最壞的示範。
卓冠廷指出，民進黨對此表達最嚴利譴責，更要求林國成委員及民眾黨對此脫序言論公開道歉，並保留法一切法律追訴權。
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