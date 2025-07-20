藍營齊聚桃園守護民主之夜 蔣萬安轟選輸就翻桌：何其荒謬

726罷免投票倒數，國民黨今晚於桃園市舉辦「反惡罷顧桃園」守護民主之夜，現場動員到場1.2萬人，民眾穿雨衣、撐傘冒雨參加，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、資深媒體人趙少康及桃園議長邱奕勝等人助講，力挺桃園6席立委。

台北市長蔣萬安表示，今年又來幫忙站台助選，想不透為何1年又要選舉，結果是民進黨無差別罷免，其中立委牛煦庭是政大外交系的學弟，看到他被罷免，一問不只是他，包括全台所有31席國民黨立委都要被罷免，但民進黨卻講不出要罷免的理由，看到選舉公報寫因為沒有在選區看過立委本人，竟也成為罷免理由，這是何其的荒謬。

蔣萬安說，去年政府稅收超收了5200多億，國民黨立委爭取普發現金1萬元還稅於民，天經地義，結果民進黨卻反對，還說是違憲，民進黨已經罷免罷到瘋掉，台南災情非常嚴重，很多台南鄉親家園泡水、屋頂毀損，至今仍無電可用，總統賴清德卻告訴災民「要靠自己」，請把搞大罷免的力氣十分之一用來救災，好好拚經濟而不是搞政治鬥爭，只搞政治不做正事，選輸就翻桌，還用人民的納稅錢陪她一直重選，呼籲大家投下不同意票。

桃園議長邱奕勝指出，今天外面下著雨，連老天都看不下去，1年多來中央政府沒有為地方想如何促進地方經濟及建設，桃園6席立委修了財政劃分法，讓桃園多了200多億經費，且最近立法院通過的哪個法案不是富國利民？每件法案對地方都息息相關，今天卻無差別罷免，創了世界之最，全世界沒有任何國家像台灣，號稱是民主社會，但所有的事情卻和民主背道而馳。

資深媒體人趙少康說，民進黨很要命，把所有人勞師動眾、勞民傷財，已經到瘋狂的地步，民進黨喊罷免國民黨叫做反共保台，如果這31位立委都是匪諜，那台灣變成什麼樣子？你會相信嗎？最近漢光演習是有史以來最長，你願意桃園變成將來兩岸的戰場嗎？鄭重和大家警告「票投民進黨，台灣變戰場，票投大罷免，全民上戰場」，呼籲大家726一定要相揪親友出門投下「不同意罷免」。

新北市長侯友宜則表示，這場戰役最主要只有4個字而已，對台灣的公平正義而戰，大家都了解他的個性，對的事情一直很堅持，台灣政治看了50年，他完全不是政治人，結果台灣50年走到現在，現在卻是台灣政治最悲哀的時候，讓台灣人民分裂成你不是我的隊友就是敵人，輸不起的人竟在立法院發動大罷免。

侯友宜說，國民黨立委爭取超收稅還給人民1萬元，民進黨輸不起就完全反對，無效之後就開始罵，這是一黨獨大的作為，失去公平正義，政府不好好為台灣努力，反而變成鋪天蓋地用司法媒體、網路來欺負，哪有這種政治，民進都只有一招而已，用這種爛招，就說是「中共同路人」，用這種操作手法打擊栽贓，絕對不可能接受。 資深媒體人趙少康說，民進黨很要命，把所有人勞師動眾、勞民傷財，已經到瘋狂的地步。記者曾增勳／攝影 新北市長侯友宜助講表示，這場戰役最主要只有4個字而已，對台灣的公平正義而混戰。記者曾增勳／攝影 桃園議長邱奕勝帶領桃園國民黨議員站台助講，認為台灣號稱是民主社會，但所有的事情卻和民主背道而馳。記者曾增勳／攝影

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