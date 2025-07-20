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罷團派對蘇巧慧籲下架無料立委 廖先翔回應：無理的政治仇恨

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供

罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。罷團準備蝦味先和鹹酥雞的攤車，表達對廖因「白蝦事件」大砍外交部預算，並聲稱「買不到鹹酥雞」而刪白匏湖社宅經費荒謬行徑的不滿。

擔任民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧，與多名同黨市議員出席。她說，國民黨立委不斷地嘲諷公民團體為邊緣人、垃圾、智障，不懂反思自省、傾聽民意的立委，沒有資格繼續擔任民意代表。26日投票日是台灣人再次決定台灣民主的關鍵時刻，未來幾天要用馬拉松式的宣傳手段，加強力道催出罷免同意票。

對於罷團和民進黨的行動，廖先翔回應，薄弱與不實的罷免理由，在公辦說明會以及公報上的答辯書，他都已有回應。罷免方無理的政治仇恨，對台灣的民主政治是好是壞，相信民眾會在投票日給出明確的回應。不過順帶一提，看到罷方這麼喜歡到他當議員時，爭取的水返腳公園辦活動，這對他也是一種肯定，感到相當欣慰。

「無廖合作社──鹽酥雞派對」由新北市議員顏蔚慈擔任主持人，安排罷免領銜人陳正敬上台短講。陳說，團隊夥伴投票前一周在街上，明顯感受到許多民眾的熱情支持，他們會持續透過陸戰行動，一步一腳印和市民朋友懇託，也呼籲國民黨立委應該勸說支持者，面對不同立場的人民不應暴力相向，透過理性的討論，才能維護台灣的民主制度。

蘇巧慧和在地市議員張錦豪、周雅玲也助講，立委吳秉叡、立委徐富癸、民進黨發言人吳崢、前台北市議員「呱吉」邱威傑也登台，眾人大喊「齊心斷翔、罷免廖先翔」等口號，氣勢高昂。

蘇巧慧感謝公民團體站出來後，新北市議員不分「罷區」與「非罷區」，都積極支援公民團體，不斷地在前線和公民團體並肩同行，實實在在的一起為台灣的民主奮鬥打拚。

蘇巧慧說，去年5月藍白立委用暴力的手段，強推違憲的國會擴權法案，激怒了台灣的民主世代，上街要求藍白退回法案，但當時的國民黨立委不屑一顧、嗤之以鼻，直到今天依然故我，不懂反思自省、傾聽民意，沒資格繼續擔任民意代表。

徐富癸指國民黨為了轉移大罷免焦點，推動核三重啟公投，不僅是要讓核三重新運轉，更要全面重啟核電，讓民進黨政府好不容易完成的「非核家園」付之一炬。他質問國民黨位6名新北市立委，如果核電重啟，核廢料該放在哪裡？還是要堆放更多核廢料在新北市？

罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。圖／民進黨新北市黨部提供
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