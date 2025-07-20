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桃園6藍委若未被罷免 王義川曝下場：將給世界「錯誤訊息」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，民進黨立委王義川表示，若桃園6藍委沒有被罷免，將給全世界非常錯誤的訊息。記者朱冠諭／攝影
桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，民進黨立委王義川表示，若桃園6藍委沒有被罷免，將給全世界非常錯誤的訊息。記者朱冠諭／攝影

726罷免投票倒數六天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，儘管雨勢不小，現場仍吸引近千人參與。民進黨立委王義川表示，若桃園6藍委沒有被罷免，會給全世界非常錯誤的訊息，等到台灣有困難、危險的時候，將引起國際社會質疑；他強調，這次狀況危急，拜託大家一定要投票，用選票告訴全世界和中國，「台灣人反共！」

王義川表示，罷免團體的志工最近很忙，他們不會在罷免投票後成為立法委員，他們為的是邀請大家用選票趕走不適合的立委；前陣子有許多公民將自己的名字、自己的身分證號碼給了罷免團體，接下來7月26日，如果這一場改變台灣國會生態的行動能夠成功，大家都是英雄。

王義川表示，7月26日投票如果桃園6個立委沒有被罷免，他告訴各位，這是給全世界一個非常錯誤的訊息，代表桃園、台灣正在跟中國共產黨靠攏，因為大家反共的訴求沒得到認同，讓親中舔共的立委留了下來，等到台灣真的有困難、危險的時候，全世界會問台灣「你們當時不是沒有讓那些立委罷免嗎？」

所以拜託大家7月26號走進投票所，用選票告訴全世界和中國，「台灣人反共！不反共的立委沒有資格留在中華民國，不反共的立委不能留在台灣的國會！」

王義川說，國民黨6個桃園立委今天同時在中壢辦了大型造勢，請來最重要的來賓竟是民眾黨主席黃國昌；民眾黨現在已經崩潰了、全面館長化，民眾黨立委林國成今天用三字經罵賴清德總統，在場的民眾黨黨公職還笑呵呵，這個黨到底怎麼了？而這個黨今天站出來挺中國國民黨。

王義川表示，上次立委選舉，桃園市民用很多選票支持國民黨6個立委，讓他們全被選上，但一年多以來，他們的表現讓大家覺得痛苦，所以這一次的連署，6藍委連署數都超過門檻，讓全台灣都很羨慕桃園。

王義川表示，在場很多人曾經歷過美麗島事件、野百合時代、太陽花運動、二二八手牽手護台灣，剩下最後這幾天，大家要在自己的生命裡留下參與台灣民主運動重要的一刻，拜託大家走到投票所，把桃園6個立委給罷免掉，將大罷免大成功寫進台灣民主運動史。

王義川強調，這一次的狀況非常緊急，大家不要726之後才後悔，「我們要跟全世界傳遞重要的訊息，中華民國反共，台灣人不喜歡中共政權，台灣人用自己的票，把中共在台灣、在台灣國會的代言人一個個罷免掉，讓我們迎接7月26號台灣人的勝利！」

桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，民進黨立委王義川痛批民眾黨「館長化」，並以諧音口號「黃國昌、超速啦」諷刺。記者朱冠諭／攝影
桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，民進黨立委王義川痛批民眾黨「館長化」，並以諧音口號「黃國昌、超速啦」諷刺。記者朱冠諭／攝影
桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，儘管下雨仍吸引近千人參與。記者朱冠諭／攝影
桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，儘管下雨仍吸引近千人參與。記者朱冠諭／攝影

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