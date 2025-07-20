快訊

有心血管問題？魔鷹愛妻機上猝逝 醫曝與「2疾病」有關：恐引發肺栓塞

黃國昌桃園反惡罷 批賴清德「讓人民憤怒達到最高點」

聯合報／ 記者張裕珍曾增勳／桃園即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）今晚到桃園中壢參加反惡罷、顧桃園活動，號召小草支持者726出門投不同意罷免票。記者曾增勳／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）今晚到桃園中壢參加反惡罷、顧桃園活動，號召小草支持者726出門投不同意罷免票。記者曾增勳／攝影

今晚是726罷免投票前最後黃金周日，國民黨今晚在中壢舉辦桃園市「反惡罷 顧桃園」守護民主之夜，藍白大咖輪番助講，晚上7時多喊出2萬多人參與。民眾黨主席黃國昌趕場助講，痛批賴清德總統不肯彎下腰來、批反對民進黨者全是雜質，「讓人民憤怒達到最高點」，號召小草與民眾黨支持者726出門，投不同意罷免票。

黃國昌今天下午才到民進黨中央黨部前參與反罷免造勢，與藍營共同宣傳反罷免，今晚馬不停蹄趕到桃園中壢，他聲音沙啞強調，一開口就重申，反罷免是民眾黨捍衛台灣民主最重要戰役，絕對不會缺席。

黃國昌說，過去一年多，無法相信也無法理解賴清德走進總統府後，不肯好好彎下腰來、捲起衣袖幫台灣人民做事，從去年520迄今，看到民進黨繳不出像樣成績單，為了掩飾執政無能、治理失靈，民進黨選擇在自己同胞裡面找敵人搞對立、搞鬥爭與衝突，「這不是我們認識的台灣。」

黃國昌說，台灣是充滿善良百姓，大家共同成長的土地，前總統蔡英文曾說，在這塊土地沒有一個人為他的認同道歉，但現在賴清德總統卻說，批評民進黨、反對民進黨全部都是雜質，這樣的政府與總統，讓人民憤怒達到最高點。」

黃國昌強調，民眾黨不會袖手旁觀，響應反惡罷是共同守護台灣的民主，防止台灣走向專制極權道路，民眾黨和國民黨合力在立法院兌現對選民承諾，修改巴氏量表、環勞工五天假、推法庭直播、還財於民還有兒虐修法等，呼籲民眾黨支持者、小草們「反攻號角已經響起了」，大家要出門投下不同意罷免票。

國民黨今晚在桃園中壢舉辦反惡罷、顧桃園活動，支持者舉出不同意罷免牌面。記者曾增勳／攝影
國民黨今晚在桃園中壢舉辦反惡罷、顧桃園活動，支持者舉出不同意罷免牌面。記者曾增勳／攝影
國民黨今晚在桃園中壢舉辦反惡罷、顧桃園活動，現場喊出上萬人參與，支持者冒雨揮舞旗幟。記者曾增勳／攝影
國民黨今晚在桃園中壢舉辦反惡罷、顧桃園活動，現場喊出上萬人參與，支持者冒雨揮舞旗幟。記者曾增勳／攝影
國民黨今晚在桃園中壢舉辦反惡罷、顧桃園活動，現場喊出上萬人參與，支持者冒雨揮舞旗幟。記者曾增勳／攝影
國民黨今晚在桃園中壢舉辦反惡罷、顧桃園活動，現場喊出上萬人參與，支持者冒雨揮舞旗幟。記者曾增勳／攝影

黃國昌 賴清德 罷免 民進黨 民眾黨 桃園 國民黨 反罷

延伸閱讀

影／民眾黨「720民主起義」造勢 黃國昌批賴清德想當皇帝

攜手北市5藍委...黃國昌反惡罷 狠批賴總統：無法接受在台當皇帝

總統幕僚穿軍服惹議 黃國昌諷：上胡搞、下有樣學樣

反罷黃金周「踢館民進黨」 黃國昌號召小草：向專制獨裁說不

相關新聞

遭家暴曾大力聲援...高嘉瑜宣傳罷免李彥秀 臉書遭網洗版「忘恩負義」

民進黨前立委高嘉瑜近日大力宣傳罷免昔日對手、國民黨立委李彥秀，由於高過去被家暴時，李曾大力聲援，因此引發眾多網友不滿，於...

陳佩琪首表態！籲「726投反罷免」 將替柯文哲申請投票權

首波大罷免投票進入倒數一周，民眾黨今天舉行反罷集結活動，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪說，這是自己首次表態反對大罷免，在野...

蔣萬安、許淑華同台催票！力挺呂玉玲 籲反罷：台灣非綠做主

罷免投票前黃金周，台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今力挺桃園立委呂玉玲並站台，許淑華批行政院長卓榮泰指普發現金1萬是違憲說...

藍營女力挺高虹安 盧秀燕轟「柯建銘把新竹當囊中物」籲民站出來

新竹市長高虹安面臨罷免挑戰，藍營女力強勢集結，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今天雙雙北上力挺高，陪同掃街衝刺反罷免。盧批...

罷團派對蘇巧慧籲下架無料立委 廖先翔回應：無理的政治仇恨

罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。罷團準備...

桃園6藍委若未被罷免 王義川曝下場：將給世界「錯誤訊息」

726罷免投票倒數六天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，儘管雨勢不小，現場仍吸引近千人參與。民進黨立委王義川表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。