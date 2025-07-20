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罷藍委大遊行遇上大豪雨 民眾棚內聽音樂會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行，但民眾傍晚遊行到元保宮參加音樂會時，恰巧遇上大豪雨，民眾在所搭起的棚子裡參加音樂會。圖／民眾提供
台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行，但民眾傍晚遊行到元保宮參加音樂會時，恰巧遇上大豪雨，民眾在所搭起的棚子裡參加音樂會。圖／民眾提供

立委罷免投票倒數6天，台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行，但民眾傍晚遊行到元保宮參加音樂會時，恰巧遇上大豪雨，民眾在風雨中仍不停搖著旗幟，也在所搭起的棚子裡參加音樂會。

遊行隊伍由電子花車與啦啦隊打頭陣，從市民廣場出發後，依序行經館前路、博館路、健行路、中清路與進化北路，最終抵達元保宮。主辦單位也設置民主市集與傍晚音樂會。參與隊伍涵蓋醫療、環保、親子、毛小孩等多元組成，象徵百工百業齊心為民主發聲。

罷團表示，今天的雨真的是下得又急又大，整場遊行活動幾乎全程在雨中進行，但市民的參與熱情完全沒有退縮，從頭到尾人潮不斷，這就是人民想要收回錯誤授權、追求更好政治品質的決心。沿途有非常多民眾自發在路邊揮旗、加油，甚至有人特地在住家窗邊掛起布條表達支持，街頭充滿市民真誠的回應，讓參與者非常感動。

網紅「閩南狼」說，國民黨一直不願承認罷免行動是人民自發，但這場遊行並沒有動員，都是民眾自發性的來這場機會，儘管知道會下雨，大家還是堅持要來參加這場盛會。

除了台中罷免團體出席，民進黨立法院黨團立委何欣純、賴瑞隆、陳俊宇、李坤城、邱議瑩、陳素月、陳秀寳、羅美玲、邱志偉也到場支持。民進黨台中市議會黨團也由總召王立任等20名議員出席。還有各政黨基進黨、時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、復國黨相挺；以及好民文化行動協會、台中市醫界聯盟、小英之友會、中社、獨盟台中等民間團體自發參加，現場超過千人頂著風雨齊聚市民廣場。

台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行，但民眾傍晚遊行到元保宮參加音樂會時，恰巧遇上大豪雨，民眾在所搭起的棚子裡參加音樂會。圖／民眾提供
台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行，但民眾傍晚遊行到元保宮參加音樂會時，恰巧遇上大豪雨，民眾在所搭起的棚子裡參加音樂會。圖／民眾提供
台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行，但民眾傍晚遊行到元保宮參加音樂會時，恰巧遇上大豪雨。圖／民眾提供
台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行，但民眾傍晚遊行到元保宮參加音樂會時，恰巧遇上大豪雨。圖／民眾提供
台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行。圖／民眾提供
台中罷藍委公民團體今「大台中我同意」遊行。圖／民眾提供

音樂會 罷免 民進黨 台中市

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