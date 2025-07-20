影／民眾黨「720民主起義」造勢 黃國昌批賴清德想當皇帝

台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉行「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，黨內八位立委全數到場力挺。面臨罷免的國民黨台北市五位立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆、羅智強，以及國民黨立委吳宗憲也現身聲援。另外網紅「館長」陳之漢、台大前校長管中閔及多位台北市議員、前立委郭正亮等人出席。
民眾黨主席黃國昌壓軸登場致詞，回憶前主席柯文哲去年519曾在民進黨部前抗議的言論，一度激動哽咽。他強烈批評總統賴清德「想在台灣當皇帝」，並呼籲民眾726投下「不同意罷免」，用選票教訓民進黨與賴清德。
民進黨前立委高嘉瑜近日大力宣傳罷免昔日對手、國民黨立委李彥秀，由於高過去被家暴時，李曾大力聲援，因此引發眾多網友不滿，於...
首波大罷免投票進入倒數一周，民眾黨今天舉行反罷集結活動，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪說，這是自己首次表態反對大罷免，在野...
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726罷免投票倒數六天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，儘管雨勢不小，現場仍吸引近千人參與。民進黨立委王義川表示...
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