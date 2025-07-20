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影／民眾黨「720民主起義」造勢 黃國昌批賴清德想當皇帝

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。記者林伯東／攝影

台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉行「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，黨內八位立委全數到場力挺。面臨罷免的國民黨台北市五位立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆、羅智強，以及國民黨立委吳宗憲也現身聲援。另外網紅「館長」陳之漢、台大前校長管中閔及多位台北市議員、前立委郭正亮等人出席。

民眾黨主席黃國昌壓軸登場致詞，回憶前主席柯文哲去年519曾在民進黨部前抗議的言論，一度激動哽咽。他強烈批評總統賴清德「想在台灣當皇帝」，並呼籲民眾726投下「不同意罷免」，用選票教訓民進黨與賴清德。

台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，台灣民眾黨主席黃國昌（右七）和國民黨立委王鴻薇（左四）、賴士葆（左五）、徐巧芯（左六）、羅智強（右三）、李彥秀（右四）、柯文哲妻子陳佩琪（右六）和民眾黨黨公職一同出席，呼籲支持者在罷免投票投下不同意罷免，向賴清德總統說不。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，台灣民眾黨主席黃國昌（右七）和國民黨立委王鴻薇（左四）、賴士葆（左五）、徐巧芯（左六）、羅智強（右三）、李彥秀（右四）、柯文哲妻子陳佩琪（右六）和民眾黨黨公職一同出席，呼籲支持者在罷免投票投下不同意罷免，向賴清德總統說不。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，國民黨立委王鴻薇（左至右）、賴士葆、徐巧芯、羅智強和李彥秀，呼籲支持者在罷免投票投下不同意罷免，向賴清德總統說不。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，國民黨立委王鴻薇（左至右）、賴士葆、徐巧芯、羅智強和李彥秀，呼籲支持者在罷免投票投下不同意罷免，向賴清德總統說不。記者林伯東／攝影

黃國昌 賴清德 罷免 民進黨 民眾黨

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