張善政不畏風雨 悄悄赴花蓮為傅崐萁反惡罷

距離726罷免投票日只剩下6天，桃園市長張善政今天再次到花蓮，與立委傅崐萁車掃拜票，傅崐萁感謝張市長不辭辛勞力挺，要團結在野力量。國民黨花蓮縣黨部則邀請高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛、婦女團體聲援，傍晚在吉安鄉黃昏市場宣講。

張善政今天下午不畏風雨到花蓮，陪同傅崐萁一起搭車車掃，向鄉親問好，傅崐萁貼文中指出，感謝花蓮人的老朋友，有情有義的市長張善政，再次翻山越嶺來到花蓮；車掃沿路不斷有民眾揮手、豎起大拇指加油打氣，令雨中的兩人備感溫馨。

傅崐萁表示，張市長在百忙之中，不辭辛勞前來力挺，為台灣民主關鍵一戰義無反顧的精神，激起花蓮支持者的士氣。在野力量一定要團結起來，才能力抗這場無差別大惡罷，讓民主回歸中道理性，才能守護住台灣社會的和諧、良善與正義。

高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛說，傅崐萁非常認真，國中小營養午餐免費供應，「不要為了罷免而罷免」，傅這屆當選後上任1年多而已，在花蓮也做很多事，希望在地人站出來，投下不同意罷免票。

國民黨高雄黨代表范姮枝說，傅總召對於花蓮的建設大家都看得見，今天拜訪從高雄移居到花蓮的親友，大家一致認為，傅崐萁與縣長徐榛蔚對花蓮的貢獻很大，要是罷免他，花蓮就找不到像他們願意付出、無怨無悔，一心一意為了花蓮打拼，一定要踴躍出來投票。

另外，台灣客家聯盟協會為了聲援退休老師「葉霸」葉春蓮，邀請知名作家李旺台、前客委會副主委鍾孔炤、台灣客家聯盟協會台北市會陳尚麟會長等人，與來自全台各地的客家鄉親，陪伴同為客籍的葉霸老師站路口與宣講，請花蓮客家鄉親感念「保家衛國」的義民精神，團結起來投下同意罷免票。

來自屏東客庄，曾獲台灣歷史小說獎、美國Foreword雜誌獨立出版獎「歷史小說銅獎」的作家李旺台表示，看到葉霸老師不辭辛勞，徒步遊行挨家挨戶懇託，每天站路口向鄉親鞠躬請託，此份堅定為花蓮的心，展現客家新義民精神。 台灣客家聯盟協會今天率隊到花蓮市鬧區宣講，高舉大面客家旗，鼓勵客家人團結起來投下同意罷免票。記者王思慧／攝影 國民黨花蓮縣黨部邀請高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛（左五）、婦女團體聲援，傍晚在吉安鄉黃昏市場宣講。記者王思慧／攝影 台灣客家聯盟協會今天率隊到花蓮市鬧區宣講，鼓勵客家人團結起來投下同意罷免票。記者王思慧／攝影 藍營支持者手拿立委傅崐萁文宣扇子，鼓勵大家投下不同意罷免。記者王思慧／攝影

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