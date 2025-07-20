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國民黨反惡罷桃園團結之夜 黨內大咖齊挺被罷立委
國民黨今天在桃園市中壢區舉辦「反惡罷桃園團結之夜」，包括台北市長蔣萬安、桃園市議會議長邱奕勝、中廣前董事長趙少康、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫等，前往立挺面臨罷免的國民黨立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲與邱若華。
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