攜手北市5藍委...黃國昌反惡罷 狠批賴總統：無法接受在台當皇帝

首波大罷免投票進入倒數一周，在野黨把握黃金周宣傳反惡罷，民眾黨主席黃國昌今天表示，這場罷免並非針對單一立委，而是民進黨不想接受監督，民眾黨無法接受如此糟蹋土地、賴清德總統想要在台灣當皇帝，希望大家在7月26日投下不同意罷免。

民眾黨下午舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動，不僅民眾黨8席立委全員到齊，遭逢罷免危機的國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆等人也同台宣講，展現在野陣營團結氣勢。

黃國昌致詞時指出，2024年5月19日，民眾黨同樣站在台北市北平東路，眾人向民進黨中央黨部發出抗議，民進黨過去坐擁國會多數席次、展開八年全面執政，有多少公民運動協助他們取得政權，「當初這麼多年輕人在街頭奮戰，民進黨承諾大家要做的改革卻全面跳票。」

黃國昌說，民眾黨一定要在台灣歷史上留下一筆，前主席柯文哲去年帶領大家人手一顆芭樂，就是要讓前總統蔡英文、賴清德總統聽到人民的怒火，柯文哲永遠把國家利益在政黨利益之上，即便是在2024年輸掉總統選舉，依然給予競爭對手祝福與鼓勵，如今卻面對無止盡的政治追殺。

黃國昌也提及，蔡英文曾經說過「沒有人需要為其認同道歉」，沒想到賴總統上任後卻把反對者都當成雜質，不要以為身邊有隨扈、國安特勤就能夠持續迴避問題，「只要你在總統府的一天，所有台灣人都有權利要你解釋清楚，為什麼我們是雜質？」

黃國昌強調，今年的大罷免並非針對單一立委，而是民進黨想要告訴全台灣人民，他們不想接受任何在野黨的監督，「在台灣這塊土地上面，只准有民進黨的聲音，任何敢站出來反抗、批評民進黨政府的人，柯文哲就是你們的榜樣，在網路上做梗圖的年輕人就是你們的榜樣」，民眾黨絕對無法容忍如此糟蹋土地的行為。

黃國昌說，如果讓賴總統跟民進黨立委柯建銘得逞，「台灣一定會變成我們最討厭的模樣」，守住台灣民主就是守住下一代的未來，任何政黨都可以有競爭、批評和辯論，但是絕對不允許執政黨糟蹋最重要的根基，就只為了滿足專制獨裁的野心，「這件事情我們絕對不同意。」

隨後，黃國昌率領國民黨5位台北市立委，共同高喊「反罷要贏、台灣要贏」的口號，呼籲支持者在7月26日投下不同意罷免，人民是國家的主席，民進黨老早忘記這個道理，希望大家用選教訓賴總統跟民進黨，就是要讓他們知道人民才是國家的主人。

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