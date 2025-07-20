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影／大罷免最後周日 罷團桃園車掃遊行晚會三部曲催票

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
大罷免投票前最後周日，桃園罷團今天舉辦車掃、遊行、晚會三部曲行動，呼籲支持者出門投票。記者潘俊宏／攝影
大罷免投票前最後周日，桃園罷團今天舉辦車掃、遊行、晚會三部曲行動，呼籲支持者出門投票。記者潘俊宏／攝影

罷免投票倒數不到一周，桃園罷團今天舉辦同意罷免活動，整個周日透過車隊掃街、遊行、晚會三部曲方式，期待匯集支持者力量能罷免成功。

晚間在風禾公園舉辦晚會，由藝人豬頭皮及樂團開始暖場，立委郭昱晴、王義川及桃園地方民代、黨公職們、等人輪番開講，呼籲支持者用行動強力支持，並且一定要一人拉3票，投下同意票來光復桃園。

大罷免投票前最後周日，桃園罷團今天舉辦晚會呼籲支持者出門投票，許多支持者提早到場。記者潘俊宏／攝影
大罷免投票前最後周日，桃園罷團今天舉辦晚會呼籲支持者出門投票，許多支持者提早到場。記者潘俊宏／攝影
大罷免投票前最後周日，桃園罷團今天舉辦車掃、遊行、晚會三部曲行動，呼籲支持者出門投票。記者潘俊宏／攝影
大罷免投票前最後周日，桃園罷團今天舉辦車掃、遊行、晚會三部曲行動，呼籲支持者出門投票。記者潘俊宏／攝影

罷團 罷免 桃園 投票

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