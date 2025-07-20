批柯建銘掀雙罷為奪權 盧秀燕站台轟：太欺負新竹人

超級星期天，藍白大咖到新竹市力催不同意票，反罷方今晚舉行「守住高虹安、鄭正鈐」造勢，現場民眾揮舞旗幟，高喊口號「不同意罷免」。台中市長盧秀燕一上場就說，新竹地區是全國唯一雙罷城市，市長、立委都要被罷免，「太欺負新竹人」，她也不同意執政黨當家鬧事，加上藍白密切合作，「民眾黨兄弟姐妹有難，我們一定要挺身而出」。

今天現場大爆滿，眾多藍白支持者擠爆國際宴會廳現場，不少民眾向高虹安與盧秀燕索取簽名，兩人也親切回應，現場支持者高呼「加油、不同意罷免」聲不斷，震耳欲聾。今晚盧秀燕、立法院長韓國瑜、館長陳之漢、南投縣長許淑華、立委高金素梅等人將輪番演講，展現堅定反罷免決心與團結力量。

盧秀燕指出站台的3大理由，第一是鄭正鈐、高虹安過關斬將受選民肯定，「新竹人所愛卻是民進黨的眼中釘」，理由與總召柯建銘有關，他多年來一直想當上立院院長，卻未能如願，這次開票「藍白合作勝利」，讓韓國瑜當上院長。就職之前的1月15日，柯建銘就曾說「要發起罷免」，這就是選輸翻桌，他才有機會，為了一黨之私、為了柯建銘想當上立院院長，全國要陪他重選。

盧秀燕指出，民進黨以刪預算為由發動罷免，形同「秦檜追殺忠良」，是無差別、莫須有的攻擊。新竹市成為全國唯一市長遭罷免城市，高虹安當選衝擊柯建銘長期經營地盤，遭到打壓與找碴。民進黨為一黨私利，搞到天下大亂、勞民傷財，已引發民怨，呼籲民眾站出來。

「當家的不可以鬧事。」盧秀燕說，執政黨每天在搞鬥爭，不顧民生與經濟，現在正面臨關稅問題，不處理關稅、物價與匯率漲，南部大水災也不認真救災，全都在搞大罷免，呼籲726發出怒吼「我們不同意當家鬧事」，726大罷免大失敗，就會知道民意，要顧經濟與民生。

盧說，最後的理由是，藍白合作密切，新竹是重中之重，高虹安是唯一被罷免市長，「民眾黨兄弟姐妹有難，我們一定要挺身而出」，她也告訴現場的柯美蘭「妳不會寂寞，跟柯媽媽說好好養身體」，並呼籲搶救鄭正鈐與高虹安。

柯美蘭表示，今天是哥哥遭羈押第318天，她每周赴土城靜坐，親身體會司法不公，沒有金流卻被押人取共，令人質疑司法正義。她指出，如馬英九案拖延17年才還清白，司法早已成為人民心中之痛。如今藍白掌握國會多數，民進黨無法一黨獨大，遂發動大罷免追殺異己。她痛批執政黨久居權位已濫權失控，呼籲民眾勇敢投下「不同意罷免」票，拒絕政治追殺。 台中市長盧秀燕一上場就說，新竹地區是全國唯一雙罷城市，市長、立委都要被罷免，「太欺負新竹人」。記者王駿杰／攝影 超級星期天，台中市長盧秀燕到新竹市造勢，為市長高虹安及立委鄭正鈐加油打氣。記者王駿杰／攝影 盧秀燕指出，民進黨以刪預算為由發動罷免，形同「秦檜追殺忠良」，是無差別、莫須有的攻擊。新記者王駿杰／攝影

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