快訊

有心血管問題？魔鷹愛妻機上猝逝 醫曝與「2疾病」有關：恐引發肺栓塞

批柯建銘掀雙罷為奪權 盧秀燕站台轟：太欺負新竹人

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
台中市長盧秀燕與市長高虹安及立委鄭正鈐合體造勢，呼籲民眾一起站出來反惡罷。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕與市長高虹安及立委鄭正鈐合體造勢，呼籲民眾一起站出來反惡罷。記者王駿杰／攝影

超級星期天，藍白大咖到新竹市力催不同意票，反罷方今晚舉行「守住高虹安鄭正鈐」造勢，現場民眾揮舞旗幟，高喊口號「不同意罷免」。台中市長盧秀燕一上場就說，新竹地區是全國唯一雙罷城市，市長、立委都要被罷免，「太欺負新竹人」，她也不同意執政黨當家鬧事，加上藍白密切合作，「民眾黨兄弟姐妹有難，我們一定要挺身而出」。

今天現場大爆滿，眾多藍白支持者擠爆國際宴會廳現場，不少民眾向高虹安與盧秀燕索取簽名，兩人也親切回應，現場支持者高呼「加油、不同意罷免」聲不斷，震耳欲聾。今晚盧秀燕、立法院長韓國瑜、館長陳之漢、南投縣長許淑華、立委高金素梅等人將輪番演講，展現堅定反罷免決心與團結力量。

盧秀燕指出站台的3大理由，第一是鄭正鈐、高虹安過關斬將受選民肯定，「新竹人所愛卻是民進黨的眼中釘」，理由與總召柯建銘有關，他多年來一直想當上立院院長，卻未能如願，這次開票「藍白合作勝利」，讓韓國瑜當上院長。就職之前的1月15日，柯建銘就曾說「要發起罷免」，這就是選輸翻桌，他才有機會，為了一黨之私、為了柯建銘想當上立院院長，全國要陪他重選。

盧秀燕指出，民進黨以刪預算為由發動罷免，形同「秦檜追殺忠良」，是無差別、莫須有的攻擊。新竹市成為全國唯一市長遭罷免城市，高虹安當選衝擊柯建銘長期經營地盤，遭到打壓與找碴。民進黨為一黨私利，搞到天下大亂、勞民傷財，已引發民怨，呼籲民眾站出來。

「當家的不可以鬧事。」盧秀燕說，執政黨每天在搞鬥爭，不顧民生與經濟，現在正面臨關稅問題，不處理關稅、物價與匯率漲，南部大水災也不認真救災，全都在搞大罷免，呼籲726發出怒吼「我們不同意當家鬧事」，726大罷免大失敗，就會知道民意，要顧經濟與民生。

盧說，最後的理由是，藍白合作密切，新竹是重中之重，高虹安是唯一被罷免市長，「民眾黨兄弟姐妹有難，我們一定要挺身而出」，她也告訴現場的柯美蘭「妳不會寂寞，跟柯媽媽說好好養身體」，並呼籲搶救鄭正鈐與高虹安。

柯美蘭表示，今天是哥哥遭羈押第318天，她每周赴土城靜坐，親身體會司法不公，沒有金流卻被押人取共，令人質疑司法正義。她指出，如馬英九案拖延17年才還清白，司法早已成為人民心中之痛。如今藍白掌握國會多數，民進黨無法一黨獨大，遂發動大罷免追殺異己。她痛批執政黨久居權位已濫權失控，呼籲民眾勇敢投下「不同意罷免」票，拒絕政治追殺。

台中市長盧秀燕一上場就說，新竹地區是全國唯一雙罷城市，市長、立委都要被罷免，「太欺負新竹人」。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕一上場就說，新竹地區是全國唯一雙罷城市，市長、立委都要被罷免，「太欺負新竹人」。記者王駿杰／攝影
超級星期天，台中市長盧秀燕到新竹市造勢，為市長高虹安及立委鄭正鈐加油打氣。記者王駿杰／攝影
超級星期天，台中市長盧秀燕到新竹市造勢，為市長高虹安及立委鄭正鈐加油打氣。記者王駿杰／攝影
盧秀燕指出，民進黨以刪預算為由發動罷免，形同「秦檜追殺忠良」，是無差別、莫須有的攻擊。新記者王駿杰／攝影
盧秀燕指出，民進黨以刪預算為由發動罷免，形同「秦檜追殺忠良」，是無差別、莫須有的攻擊。新記者王駿杰／攝影

高虹安 鄭正鈐 藍白合 罷免 盧秀燕 柯建銘 新竹

延伸閱讀

藍營女力挺高虹安 盧秀燕轟「柯建銘把新竹當囊中物」籲民站出來

沒理由罷免羅智強！「藍營最強母雞」盧秀燕陪車掃 批綠鬧事：政治霸凌

「台中再贏一次」大造勢 盧秀燕：若大罷免成功剴剴條款被廢棄

桃園罷團批盧秀燕不要嗆選民 藍議員：別讓外縣市覺得桃園人不禮貌

相關新聞

遭家暴曾大力聲援...高嘉瑜宣傳罷免李彥秀 臉書遭網洗版「忘恩負義」

民進黨前立委高嘉瑜近日大力宣傳罷免昔日對手、國民黨立委李彥秀，由於高過去被家暴時，李曾大力聲援，因此引發眾多網友不滿，於...

陳佩琪首表態！籲「726投反罷免」 將替柯文哲申請投票權

首波大罷免投票進入倒數一周，民眾黨今天舉行反罷集結活動，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪說，這是自己首次表態反對大罷免，在野...

蔣萬安、許淑華同台催票！力挺呂玉玲 籲反罷：台灣非綠做主

罷免投票前黃金周，台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今力挺桃園立委呂玉玲並站台，許淑華批行政院長卓榮泰指普發現金1萬是違憲說...

藍營女力挺高虹安 盧秀燕轟「柯建銘把新竹當囊中物」籲民站出來

新竹市長高虹安面臨罷免挑戰，藍營女力強勢集結，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今天雙雙北上力挺高，陪同掃街衝刺反罷免。盧批...

罷團派對蘇巧慧籲下架無料立委 廖先翔回應：無理的政治仇恨

罷免新北市立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」，今在水返腳公園，舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」活動。罷團準備...

桃園6藍委若未被罷免 王義川曝下場：將給世界「錯誤訊息」

726罷免投票倒數六天，桃園罷團今晚在風禾公園舉辦同意罷免活動，儘管雨勢不小，現場仍吸引近千人參與。民進黨立委王義川表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。