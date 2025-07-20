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雲林掃街助攻丁學忠 韓國瑜批「政治抹殺」：31席全罷免非民主

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
韓國瑜並到土庫順天宮和六房媽紅壇參拜。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜並到土庫順天宮和六房媽紅壇參拜。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜今天傍晚抵雲林，為丁學忠拜廟掃街助攻，韓國瑜在土庫鎮六房媽祖紅壇參拜後，對眾多信徒談話，除讚許丁學忠是認真勤勞的好立委，也強調這次大罷免31席全要罷，這不叫台灣民主而是政治抹殺。

韓國瑜今天下午四時三十分抵雲林縣土庫鎮，在馬光地區和立委丁學忠、張嘉郡及土庫鎮長陳特凱與多位民代陪同下，展開車隊掃街，並到當地順天宮、六房媽紅壇等廟參拜，韓國瑜一路向路人揮手，請民眾支持投不同意罷免票。

在六房媽上香後，對於這次大罷免發表看法，他說，大家在搭高鐵班次的第一班車時候，一定會看到丁學忠要趕到立法院開會，丁學忠整整一年半努力付出有目共睹，這麼認真的立委，卻要面對一個完全違反民主的大罷免，31席立委被不分青紅皂白全都要被抹煞、都要被罷免掉，這不叫台灣民主，這個叫做「政治抹殺」。

韓國瑜呼籲善良雲林鄉親，大家都看得很清楚，丁學忠為雲林的努力、特別是來自農業大縣，為農民的收購、為風災救助及所有農業政策，一年半來不遺餘力，希望鄉親7月26日出門投下不同意罷免，讓丁學忠繼續留在立法院為雲林縣、為中華民國打拚。

立法院長韓國瑜到雲林為丁學忠反罷免掃街助攻，掃街一路比投不同意票手勢。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜到雲林為丁學忠反罷免掃街助攻，掃街一路比投不同意票手勢。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜到雲林掃街，並強調31席立委不分清紅皂白全罷免是政治抺殺。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜到雲林掃街，並強調31席立委不分清紅皂白全罷免是政治抺殺。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜並到土庫順天宮和六房媽紅壇參拜。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜並到土庫順天宮和六房媽紅壇參拜。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜到雲林為丁學忠反罷免掃街助攻，掃街一路比投不同意票手勢。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜到雲林為丁學忠反罷免掃街助攻，掃街一路比投不同意票手勢。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜 雲林 罷免 丁學忠

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