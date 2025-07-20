遭家暴曾大力聲援...高嘉瑜宣傳罷免李彥秀 臉書遭網洗版「忘恩負義」

民進黨前立委高嘉瑜近日大力宣傳罷免昔日對手、國民黨立委李彥秀，由於高過去被家暴時，李曾大力聲援，因此引發眾多網友不滿，於高嘉瑜罷免宣傳影片中洗版，截至截稿前留言已快破千則。地方人士感嘆，高過去走中間路線，這次選擇一同投入政黨對決的大罷免，讓不少民眾都失望。

大罷免進入最後關頭，台北屬於激戰區，像其中內湖南港選區也被點名是關鍵席次。高嘉瑜近日就於社群發造勢影片，邀集黨籍幹部一同喊「大罷免，大成功，罷免李彥秀，港湖好生活」，該貼文一出，引發眾多討論，甚至被轉載到其他網路社群。

該貼文大多一面倒支持李彥秀，眾多人主要批評「你男朋友痛毆你的時候，是李彥秀跳出來幫你發聲的，你忘記了？還是被打習慣了？」、「大罷免，大失敗」、「李彥秀哪裡不適任了？明明就輸不起 ！大罷免啥？大噁心！」、「曾經妳是孤勇者總是站在黨的對面為理發聲，而現在我看到的是墮落者」、「怪不得被家暴」、「形象完全破滅了」、「很可惜了，本來是挺妳的」、「已退追」、「恩將仇報」、「忘恩負義」等。

地方人士指出，高嘉瑜於2021年被爆，遭男友林秉樞暴力相向，造成她身心靈重創，當時不少民進黨人士選擇低調，不過昔日對手、國民黨立委李彥秀在當時選擇隔空聲援高嘉瑜，呼籲高嘉瑜勇敢、不要姑息暴力，也說「全國姊妹都是妳的臂膀」。

地方人士感嘆，高嘉瑜雖然是民進黨籍，但一直以來走相對中間路線，也很親民，這次大罷免中比起同黨人士低調不少，但最後卻選擇這樣投入，所以讓不少地方中間選民失望，尤其罷免對象還是過去曾聲援高嘉瑜的李彥秀，自然會引起在地民眾及網友的反彈。 民進黨前立委高嘉瑜近日就於社群發造勢影片，邀集黨籍幹部一同喊「大罷免，大成功，罷免李彥秀，港湖好生活」，該貼文一出，引發眾多討論。圖／取自高嘉瑜臉書

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