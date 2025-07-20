藍白大咖湧入竹市助陣 林志潔譏：藍白焦慮「大罷免有望成功」
中廣前董事長趙少康今天到新竹陪同立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與街頭開講，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華接力來挺高虹安，新竹雙罷發言人林志潔對此回應，這釋放兩個訊息：第一是藍白非常焦慮，這也代表大罷免成功機率極高；第二則是國民黨人才匱乏，為「傅隨組織」所綁架。
林志潔在臉書表示，國民黨若擔心這兩人被罷免後，自己的黨內找不到其他更優秀適任的人才，這個政黨是否有本質上的問題？
林志潔指出，趙少康批評民進黨對不起民進黨先賢，她想他的主體弄錯了，國民黨立委才是對不起對共產黨有著清楚了解，將反共納入政黨核心精神的國民黨先賢。
林表示，蔣經國總統生前堅決反對一國兩制，痛斥中共是邪惡魔鬼，一生反共的兩蔣，面對這些對中共卑躬屈膝，不惜充當買辦代理人，親共賣台的國民黨立委，才真的會死不瞑目，希望大家團結來罷免這些背叛國家和憲法的偽藍軍。
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