藍營女力挺高虹安 盧秀燕轟「柯建銘把新竹當囊中物」籲民站出來

新竹市長高虹安面臨罷免挑戰，藍營女力強勢集結，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今天雙雙北上力挺高，陪同掃街衝刺反罷免。盧批評，柯建銘一直把新竹當作他的「囊中物」，高虹安當選市長、鄭正鈐當選立委，柯一定芒刺在背，這次罷免案實在太過勉強，沒有正當性。

盧秀燕表示，藍白合作這幾年來雙方合作非常緊密，「白色的兄弟姐妹有難，我們一定要伸出援手，一定要跟他們站在一起」。她更直言，柯建銘總召長期把新竹當作他的地盤，甚至前任市長林智堅也是他的徒弟。柯總召一直把新竹當作他的「囊中物」，高虹安當選市長，鄭正鈐能當選立委，他一定芒刺在背，不讓他們有好臉色看。

盧秀燕說今天前來，除基於藍白合作的關係，同時執政黨對於不是他們的同黨人士，只要不聽話就是「雜質」，會不斷地追殺、修理。因此她和夥伴今特地冒著風雨前來支持高虹安和鄭正鈐。

許淑華說，到竹市時看到一個罕見的現象「市長與立委同時面臨罷免」，這在全球民主社會幾乎未曾見過。其原因一是民進黨長期將新竹視為自己的地盤，二是不願讓高市長施政有好表現，更藉罷免國民黨立委清除異己，這樣的執政心態非常要不得。

許淑華指出，盡管如今市政由邱臣遠代理，但高虹安過去兩年多來的施政已見成效，如此優秀的市長，更需要立法院的有力支持，鄭正鈐與高虹安攜手，能在地方發揮更大力量。

高虹安表示，新竹是全台唯一同時面臨兩起罷免案的城市，影響她與立委鄭正鈐。對於兩位國民黨籍縣市長盧秀燕、許淑華親赴新竹聲援，她表達感謝，並提到自上任以來與兩人多次在中台灣縣市治理平台等合作平台交流密切，盧市長甚至稱她為「市長妹妹」。今天晚上她將與鄭正鈐一同出席當晚於飯店舉辦的大型反罷免活動，共同號召更多支持者參與。 新竹市長高虹安面臨罷免挑戰之際，藍營女力強勢集結，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今天雙雙北上力挺高，陪同掃街衝刺反罷免。記者王駿杰／攝影

商品推薦