雙萬合體批綠「無差別罷免」 蔣萬安籲全民用選票說不
罷免投票倒數6天，台北市長蔣萬安今特別到桃園，陪國民黨立委萬美玲到桃園區同安黃昏市場徒步拜票掃街，並在藝文廣場舉行街頭宣講，現場上百名支持者聲援，「雙萬合體」人氣強強滾，民眾及攤商們反應熱烈、紛要求合照。
蔣萬安表示，萬美玲過去是他在立法院的同事，是極少數在教育領域持續深耕、最用心認真的立委之一，去年此時他曾來到同安市場陪她掃街、助攻連任成功，「沒想到今年又來，不是選舉，是因為罷免。」
蔣萬安痛批，這場罷免根本不是針對問政表現，而是民進黨發動的「全台無差別罷免行動」，桃園六區、台北、新北、台中都全罷，根本是對民主制度的濫用，呼籲民眾7月26日用「不同意罷免」票，告訴賴清德總統，「我們不同意不辦正事、只搞政治」，更要守住萬美玲這樣的優質立委。
萬美玲感謝蔣再度相挺，「選舉時來、罷免時又來，真的非常感動。」她強調距離投票只剩不到6天，藉由蔣的人氣，懇請桃園鄉親全力動員催票、拉票，「拜託大家一定要出來投票，讓我們再贏一次，用行動守護桃園的建設與進步。」
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