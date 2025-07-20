罷團辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」 號召民眾罷免新北立委廖先翔

推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」，民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧說，未來5天會用車掃，催出更多的票，希望「726」一舉成功，讓不適任的立委離開立法院。

對於罷團及民進黨陣營今天在汐止的造勢活動，廖先翔未予回應。

罷免廖先翔的民團名為「齊心斷翔」，成功號召連署罷免廖先翔成案，26日投票。罷團今天下午在水返腳公園造勢，蘇巧慧和立委吳秉叡、民進黨發言人吳崢和新北市議員張錦豪、周雅玲、顏蔚慈等人出席助講。

民進黨秘書長林右昌今早也到汐止為罷免案造勢，蘇巧慧接受媒體訪問時說，大家兵分多路，每個公職人員、黨職人員，都用各種方法在接觸最多的民眾，未來的車掃也會分早上、下午、晚上，在不同時段讓可以配合的人一起參與。

罷免廖先翔領銜人陳正敬表示，投票前最後一周，地方上的反應越來越熱，這幾天在「陸戰」走的時候，很多民眾揮手致意、比讚，也有些人會送飲料，送給辛苦的志工。

陳正敬說，隨著投票日越來越接近，常常看到有一些比較暴力的事件。還好七星區的選民素質比較好，比較沒有動手，動嘴巴比較多。希望國民黨立委可以告訴支持者要克制，不要對志工動粗，用理性溫和的態度來面對民主運動。

吳崢說，最後這5天所有與罷團理念相同的人，每一分、每一秒都會和公民團體一起做最後衝刺，現在最重要的事情，就是把不適任的立委下架。台灣已經有非常龐大，能量非常強的公民，站出來導正國會亂象，期待26日所有朋友都可以站出來，投下神聖的一票。 推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止舉辦「無廖合作社—鹽酥雞派對」，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等人出席聲援。圖／民進黨新北市黨部提供 推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止舉辦「無廖合作社—鹽酥雞派對」，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等人出席聲援。圖／民進黨新北市黨部提供

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