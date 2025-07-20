快訊

靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

「只會混日子、吹冷氣」身障員工控遭高層羞辱 高雄輪船公司總經理回應了

罷團辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」 號召民眾罷免新北立委廖先翔

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」。圖／民進黨新北市黨部提供
推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」。圖／民進黨新北市黨部提供

推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止舉辦「無廖合作社－鹽酥雞派對」，民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧說，未來5天會用車掃，催出更多的票，希望「726」一舉成功，讓不適任的立委離開立法院。

對於罷團及民進黨陣營今天在汐止的造勢活動，廖先翔未予回應。

罷免廖先翔的民團名為「齊心斷翔」，成功號召連署罷免廖先翔成案，26日投票。罷團今天下午在水返腳公園造勢，蘇巧慧和立委吳秉叡、民進黨發言人吳崢和新北市議員張錦豪、周雅玲、顏蔚慈等人出席助講。

民進黨秘書長林右昌今早也到汐止為罷免案造勢，蘇巧慧接受媒體訪問時說，大家兵分多路，每個公職人員、黨職人員，都用各種方法在接觸最多的民眾，未來的車掃也會分早上、下午、晚上，在不同時段讓可以配合的人一起參與。

罷免廖先翔領銜人陳正敬表示，投票前最後一周，地方上的反應越來越熱，這幾天在「陸戰」走的時候，很多民眾揮手致意、比讚，也有些人會送飲料，送給辛苦的志工。

陳正敬說，隨著投票日越來越接近，常常看到有一些比較暴力的事件。還好七星區的選民素質比較好，比較沒有動手，動嘴巴比較多。希望國民黨立委可以告訴支持者要克制，不要對志工動粗，用理性溫和的態度來面對民主運動。

吳崢說，最後這5天所有與罷團理念相同的人，每一分、每一秒都會和公民團體一起做最後衝刺，現在最重要的事情，就是把不適任的立委下架。台灣已經有非常龐大，能量非常強的公民，站出來導正國會亂象，期待26日所有朋友都可以站出來，投下神聖的一票。

推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止舉辦「無廖合作社—鹽酥雞派對」，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等人出席聲援。圖／民進黨新北市黨部提供
推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止舉辦「無廖合作社—鹽酥雞派對」，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等人出席聲援。圖／民進黨新北市黨部提供
推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止舉辦「無廖合作社—鹽酥雞派對」，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等人出席聲援。圖／民進黨新北市黨部提供
推動罷免新北市立委廖先翔的公民團體，今在汐止舉辦「無廖合作社—鹽酥雞派對」，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等人出席聲援。圖／民進黨新北市黨部提供

罷團 罷免 汐止 新北 投票 廖先翔 國民黨

延伸閱讀

影／李彥秀、廖先翔區域聯防催票 挺過惡罷的謝國樑首度站台力挺

新北汐止國小六藝樓磁磚剝落 外牆整修10月完工保安全

罷免護國遶境掃街 蘇巧慧：新北六席立委罷免票都要衝高

七星區立委罷免說明會登場 罷團、廖先翔正面對決

相關新聞

趙少康不去東非是「留下千軍萬馬」 羅智強曝這人也為他改機票

首波大罷免投票7月26日登場，中廣董事長趙少康為挺國民黨羅智強，日前取消東非之旅，媒體人王淺秋爆料趙妻對此非常生氣。

沒理由罷免羅智強！「藍營最強母雞」盧秀燕陪車掃 批綠鬧事：政治霸凌

首波罷免案下周六投票，國民黨立委羅智強在最後黃金周的今天，找來台中市長盧秀燕站台。羅智強直呼，盧最近站上火線當領頭羊，自...

館長現身國民黨青年沙龍 朱立倫邀他7月25日上凱道反惡罷

國民黨今舉行青年沙龍，邀請網紅「館長」陳之漢與百名青年齊聚中央黨部。黨主席朱立倫致詞時再聲援民眾黨前主席柯文哲被關押11...

林沛祥號召民眾投不同意票 他：民進黨不顧民生只想鬥爭

國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，林沛祥說，7月26日是拒絕監督、繼續胡搞瞎搞的選舉，民進黨不顧民生只想...

假反共變真戰爭？林明智反擊朱立倫：罷「向中共輸誠立委」剛好而已

國民黨主席朱立倫今在基隆，批評民進黨搞台獨，假反共會搞成真戰爭。民進黨基隆市黨部主委林明智回擊，立委監督政府，前提是效忠...

藍營女力挺高虹安 盧秀燕轟「柯建銘把新竹當囊中物」籲民站出來

新竹市長高虹安面臨罷免挑戰，藍營女力強勢集結，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今天雙雙北上力挺高，陪同掃街衝刺反罷免。盧批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。