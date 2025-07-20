陳佩琪首表態！籲「726投反罷免」 將替柯文哲申請投票權

首波大罷免投票進入倒數一周，民眾黨今天舉行反罷集結活動，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪說，這是自己首次表態反對大罷免，在野黨監督執政黨天經地義，而非立場不同就要發動罷免，反對專制獨裁就是她站出來的動力，也將請律師替丈夫申請公民投票權。

民眾黨下午舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」活動，儘管台北午後數度飄起陣雨，現場仍然聚集數百名支持者，群眾向所在地的民進黨中央黨部發出怒吼。活動進行至下午4時52分，主持人喊出現場突破1萬人。

陳佩琪會前受訪時表示，自己只是一個普通公民，民進黨總自稱民主自由，然而卻發動罷免在野黨立委，完全就是違反自由民主社會的原則。

陳佩琪也提及，最近南部颱風災情慘重，大罷免卻占據新聞版面，如果政府編列預算協助災民，意義應該遠比罷免更有意義。

陳佩琪指出，柯文哲過去有擔任行政首長的資歷，現在被執政黨以莫須有的罪名關押，民眾黨團在立法院推動法庭直播，至少是現在最後一點點的希望，她希望立法院維持公民、民主與自由的運作方式，因此反對由民進黨發動所謂的大惡罷。

陳佩琪致詞時表示，今天是自己第一次公開反對大罷免，在野黨監督執政黨天經地義，而非立場不同就要發動罷免，反對專制獨裁就是她站出來的動力，希望大家在7月26日出門投下反對罷免，「我昨天也收到罷免選票，我會投下反對罷免的一票，也會請律師幫先生申請公民投票權，希望大家跟著我們投下反對罷免。」

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