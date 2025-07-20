蔣萬安、許淑華同台催票！力挺呂玉玲 籲反罷：台灣非綠做主

罷免投票前黃金周，台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今力挺桃園立委呂玉玲並站台，許淑華批行政院長卓榮泰指普發現金1萬是違憲說法「根本是欺騙民眾」；蔣萬安表示，呂玉玲爭取普發1萬元，為龍潭平鎮做了很多事，鄉親去年才投票選出呂玉玲，現在更要用選票告訴民進黨，「台灣的民主是人民作主，不是民進黨做主」。

許淑華表示，她和呂玉玲是好姐妹，長期以來並肩作戰，呂玉玲擔任立委期間，關心地方建設，提案數、質詢內容、評鑑都顯示是最好的立委，每次選舉看到很多鄉親力挺；這次桃園一席都不能少，呼籲民眾把熱情化為具體選票，726出來投票，讓國會再贏一次。

蔣萬安指出，呂玉玲是他的好姐姐、好同事、好前輩，長期在立院國防外交、經濟委員會努力，他看到呂問政及地方用心經營，讓他學習到很多，呂玉玲在龍潭平鎮做了很多事情，選民服務達20萬件，在全立院排名數一數二，為鄉親爭取超過7億電桿地下化經費，爭取自來水接管經費超過6.5億，這麼好的立委竟要罷免，這是破壞台灣民主。呼籲鄉親一定要出來拉票、催票，726投出「不同意罷免」。

許淑華強調，民進黨沒有在拚經濟，都在搞大罷免，最近民眾期待普發1萬元，卓榮泰卻說是違憲，當年民進黨發現金券、兌換券都沒有說違憲，現在說法反覆根本就是欺騙民眾，現在不敢說違憲就說沒錢、預算不足，民進黨這樣撒謊、欺騙民眾，希望透過改變立院翻案，大家不能接受。

蔣萬安表示，普發1萬元非常不容易，呂玉玲頂住各界壓力，為老百姓期待需要讓日常開銷有著落，照顧很多夜市、攤商店家促進消費，一舉數得，政府去年超收5200億元稅金，應該還給大家，呂幫大家爭取，還錢於民，過去4年政府超收總共累積1.8兆，「與其讓政府浪費，不如讓人民消費」，民進黨「選輸就翻桌」，竟要罷免這麼好的立委，完全沒道理！ 台北市長蔣萬安（左四）、南投縣長許淑華（右三）為桃園立委呂玉玲（右四）站台力挺呼籲鄉親726投不同意罷免。記者曾增勳／攝影 台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華為立委呂玉玲（右四）站台力挺呼籲鄉親726投不同意罷免。記者曾增勳／攝影 台北市長蔣萬安（右）、南投縣長許淑華（左）為立委呂玉玲（中）站台呼籲鄉親726投不同意罷免。圖／呂玉玲服務處提供

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