726罷免投票倒數第六天 台中綠營民代集結參加大遊行

大罷免活動倒數第六天，台中市罷免藍委的團體今發起「大台中我同意」的遊行和音樂會活動。一行人從公益路市民廣場步行到北區的元保宮，為26日的罷免投票造勢。民進黨籍立委何欣純、邱議瑩等人和台中市各選區的市議員到場，呼籲支持大罷免。

何欣純說，謝謝立法院的同仁和各選區市議員大家一起參與，大家集結在一起遊行，就是為了守護台灣的民主自由，「為了反共而走。」

市議員陳俞融從市民廣場一路走到元保宮，並將參與今晚的音樂會，並呼籲大家一定要出來投下罷免票。

綠營民代在罷團接受媒體採訪後集結，一行人也從市民廣場出發，並行經館前路、博館路、健行路、西屯路、忠明路、梅川西路，最後抵達終點站元保宮，元保宮現場則有民主市集與傍晚六點開始的音樂會。 民進黨籍立委何欣純、邱議瑩等人和台中市各選區的市議員今也到場，呼籲一起支持大罷免活動。圖／民眾提供

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