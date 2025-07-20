抱病出席說明會...罷免領銜人批虛偽政客 羅廷瑋反轟民進黨造謠

台中第六選區立委羅廷瑋罷免案公辦電視罷免說明會今下午登場，罷免領銜人「呱呱」林熲珉強調罷免不是政黨鬥爭，而是市民對虛偽政客的反擊。羅廷瑋則反批民進黨造謠抹黑，不好好做事，遇到問題只會說「抗中保台。」

罷免領銜人林熲珉今抱病上場，指羅廷瑋擔任立委，不僅聯手立院國民黨團總召傅崐萁修惡法、砍中央預算，更連署「離島建設條例」，形同替中國醫護大開來台之門，對國安與醫療造成潛在風險。此外，他曾在立法院公開主張「台灣與中國處於內戰狀態」，要求軍方放棄執法權，嚴重矮化台灣主權，社會譁然。

林熲珉也說，羅廷瑋曾因助理就醫不滿，發函要求健保署長、國健署長與台大醫院副院長親自到國會說明，遭醫界痛批為「政客嘴臉、假關心真耍官威」。此外，他長期以性別歧視言語霸凌女性民代，卻高喊自己是「愛家的三寶爸」，形象虛偽。

林熲珉指出，羅廷瑋曾發文公開承諾「不打架」，卻在立法院穿戴護具、出拳鎖喉，形同暴力問政，事後更刪除舊文背棄承諾。面對罷免，他大打悲情牌，宣稱罷免會讓一家七口生活困難，實際上名下擁有三間房產與多張儲蓄性保單，卻鋪天蓋地設置看板，「一邊收租，一邊裝可憐」，毫無誠信。

羅廷瑋回應說，這次大罷免是民進黨發起，這是民進黨總召柯建銘說的。民進黨稱普發1萬元是違憲，但是在蔡英文任內就可以普發現金；剴剴案修法，虐死未滿7歲童最重死刑，民進黨立委在關鍵投票竟然都投下反對，可見他們心中沒有兒童，只有廢除死刑。

羅廷瑋也說，「我是中華民國派」，絕對不允許消滅中華民國，有些人嘴巴喊著抗中，實際卻是親中，有多少民進黨家人在中國賺錢，還有人沒有當兵，甚至爆出多起共諜案。當面臨高關稅與低薪高房價問題時，民進黨只會說抗中保台，他支持「抗共保台」，抵抗共產主義，但不能接受嘴巴說說的抗中保台。

羅廷瑋說，民進黨不斷造謠、抹黑他在立院有暴力行為，但製造國會暴力的是綠委；民進黨也批評他耍官威，但事實是花了人民納稅錢的「兒童發展篩檢服務」，結果上路半年台大卻未執行，變成紙上醫療，民進黨才是真正會耍官威。

羅廷瑋強調，他就任以來不斷揭弊，沒有對不起國家與台中，惡霸背後的真實意圖就是民進黨想要免於被監督，消除異己，台灣人民不是總統賴清德口中的雜質，立院不能只有一種聲音。

罷免國民黨立委羅廷瑋的領銜人「呱呱」林熲珉近日傳出身體不適掛急診，今仍抱病出席電視罷免說明會。記者余采瀅／攝影

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