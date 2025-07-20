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「假球說」遭棒球迷炎上　曹興誠澄清：未提台灣職棒

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠日前參與國民黨立委徐巧芯罷免案說明會時，竟用職棒假球案比喻大罷免。記者葉信菉／攝影
聯電創辦人曹興誠日前參與國民黨立委徐巧芯罷免案說明會時，竟用職棒假球案比喻大罷免。記者葉信菉／攝影

聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠近日因脫口稱「職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真」，一秒惹怒棒球迷。他今發文澄清，強調自己未提及台灣職棒，也完全沒有任何暗示或惡意，但徐巧芯卻惡意操作，挑撥說我對台灣職棒不敬；此可見徐之心思惡毒。

曹興誠今天在臉書發文，再批徐巧芯把她說明會變成罵人會。罵人又不打草稿，變成誹謗造謠；事後中廣董事長趙少康還說她「電爆」曹興誠，十分離譜。他認為，說明會其實是「王不見王」，一方說明的時候，另一方並不在場，所以並非辯論，當然也沒有所謂「電爆」這種事。

曹興誠指出，徐巧芯是被罷免人，是花納稅錢的人。她是納稅人，是養徐巧芯的人。結果徐用整個說明會在罵他，要「電爆」他。大家不覺得很錯亂嗎？他擔任「防衛韌性委員會顧問」，是無給職，沒花政府一毛錢。他居然說我沒去開會是「薪水小偷」，真是罵人不打草稿。

曹興誠指出，他在說明會上表示，心思不正的人，往往比正常人更「認真」做他們的事，譬如匪諜、詐賭，打假球的球員等等。「我並沒有提及台灣職棒，也完全沒有任何暗示或惡意，但徐巧芯卻惡意操作，挑撥說我對台灣職棒不敬；此可見徐之心思惡毒」。

此外，曹興誠提及，他1994年被聲寶陳盛沺生去見前中國國家主席江澤民。見江前夕，曾慶紅請吃飯，他在飯局上問曾對台灣的看法，曾認為中華民國已經滅亡。他就說，滅亡了就是鬼，兩岸變成人鬼殊途，陰陽永隔，還如何統一？如果中共不承認中華民國的存在，中華民國可能只好改名成台灣國，那其錯就不在台灣這邊。

他表示，31年前的這點接觸，徐巧芯竟然拿我跟國民黨立院黨團總召傅琨萁相比，說我是「舔共始組鳥」；也不知道她是罵我還是罵傅崐萁？真是尖酸惡毒無比。

曹興誠更稱，對這麼一個罵人不打草稿的潑婦，台北市長蔣萬安還說中華民國需要她。蔣萬安真的跟立法院長韓國瑜一樣，「驚句」連連。

曹興誠也提及，徐巧芯說她的外公曾參與國共內戰，想以此證明她是反共的。邏輯謬誤，正足以證明她的奸巧詭詐。「拜託大家，把徐巧芯罷掉吧！她不僅不夠資格當我們的立委，連在信義區都是一個有毒的存在」。

罷免 曹興誠 徐巧芯 假球

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