快訊

俄羅斯爆規模7.4強震「日本也警戒」 日氣象廳：北海道至沖繩發海嘯預報

台積電嘉科廠「50噸板車翻車」廠區停工 2個月內4起工安意外

影／民眾黨舉辦「反霸要贏」活動 號召支持者投下不同意票

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免。記者林伯東／攝影

台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在本周六舉行的罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。

台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者週六出門投票。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者週六出門投票。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並在牆上貼上反罷免的意見。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並在牆上貼上反罷免的意見。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。記者林伯東／攝影

賴清德 罷免 民進黨 民眾黨 國民黨

延伸閱讀

影／再與館長同台 朱立倫呼籲726全民站出來反對賴清德

【重磅快評】賴清德讓童子賢與曾文生迎來的最大尷尬

批賴清德把台灣分2派 趙少康：為大罷免催票沒良心

綠議員酸不能去東非不開心 趙少康嗆：封鎖萬板大橋是要保護賴清德

相關新聞

趙少康不去東非是「留下千軍萬馬」 羅智強曝這人也為他改機票

首波大罷免投票7月26日登場，中廣董事長趙少康為挺國民黨羅智強，日前取消東非之旅，媒體人王淺秋爆料趙妻對此非常生氣。

沒理由罷免羅智強！「藍營最強母雞」盧秀燕陪車掃 批綠鬧事：政治霸凌

首波罷免案下周六投票，國民黨立委羅智強在最後黃金周的今天，找來台中市長盧秀燕站台。羅智強直呼，盧最近站上火線當領頭羊，自...

館長現身國民黨青年沙龍 朱立倫邀他7月25日上凱道反惡罷

國民黨今舉行青年沙龍，邀請網紅「館長」陳之漢與百名青年齊聚中央黨部。黨主席朱立倫致詞時再聲援民眾黨前主席柯文哲被關押11...

林沛祥號召民眾投不同意票 他：民進黨不顧民生只想鬥爭

國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，林沛祥說，7月26日是拒絕監督、繼續胡搞瞎搞的選舉，民進黨不顧民生只想...

假反共變真戰爭？林明智反擊朱立倫：罷「向中共輸誠立委」剛好而已

國民黨主席朱立倫今在基隆，批評民進黨搞台獨，假反共會搞成真戰爭。民進黨基隆市黨部主委林明智回擊，立委監督政府，前提是效忠...

「假球說」遭棒球迷炎上　曹興誠澄清：未提台灣職棒

聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠近日因脫口稱「職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真」，一秒惹怒棒球迷。他今發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。