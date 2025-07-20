影／民眾黨舉辦「反霸要贏」活動 號召支持者投下不同意票

台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在本周六舉行的罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。 台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者週六出門投票。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並在牆上貼上反罷免的意見。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，並呼籲支持者在即將舉行罷免國民黨立委投下不同意罷免，並藉此對賴清德總統投下不信任投票。記者林伯東／攝影

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