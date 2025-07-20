反罷黃金周「踢館民進黨」 黃國昌號召小草：向專制獨裁說不

首波大罷免投票進入倒數一周，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨從芭樂黨進化為消滅所有監督的力量，沒有任何人能夠忍受這種專制獨裁，賴清德總統以國家元首之尊做出如此可怕之事，民眾黨號召所有人在7月26日投下不同意罷免票，就是要向這種專制獨裁說不。

民眾黨下午在台北市北平東路舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」活動，儘管台北午後數度飄起陣雨，現場仍然聚集數百名支持者，眾人向所在地的民進黨中央黨部發出怒吼，以行動響應民眾黨提出反惡罷的訴求。

黃國昌會前受訪時表示，去年5月19日在相同的活動地點，民眾黨前主席柯文哲喊話民進黨不要再當芭樂黨，開給人民的承諾必須兌現，這是民主政治的基本原則，希望民進黨記取過去全面執政的教訓，賴總統能夠扮演好國家領導人的角色，帶領這個國家繼續往前走。

不過，黃國昌說，柯文哲苦口婆心提出誠懇建議，現在竟然被關押在台北看守所，面對民進黨從過去跳票的芭樂黨，進化為想要消滅所有監督的力量、只容許台灣存在一種聲音，甚至把所有異議都看作雜質，「相信在民主台灣沒有任何人可以忍受、接受賴總統的專制獨裁。」

黃國昌也說，在國會沒有被民進黨全面掌控的情況下，賴總統就以國家元首之尊做出如此可怕的事情，相信任何對台灣民主有期待的公民，絕對都不會贊成由民進黨發動大惡罷，民眾黨號召所有人在7月26日站出來向專制獨裁的民進黨說不，民主應當是由人民作主。

媒體詢問，是否有話向支持罷免的群眾喊話，黃國昌則呼籲，所有公民都必須冷靜下來想一想，到底是誰發動大惡霸、目的又是什麼，至少要仔細閱讀選舉公報的罷免方理由，而不是任由民進黨政府操弄，沒有事實證據就把在野黨視為雜質、恣意抹黑抹紅。

黃國昌強調，所有生活在這一塊土地的人民，絕大多數台灣民眾都很善良理性，「這個國家繼續被民進黨弄下去，我們的下一代跟國家怎麼辦。」

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