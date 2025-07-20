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726罷免投票倒數 台中罷團大遊行造勢
大罷免活動倒數第六天，台中市罷免藍委的團體今天下午發起「大台中我同意」的遊行和音樂會活動。一行人從公益路市民廣場步行到北區的元保宮，為26日的罷免投票造勢。
罷團人員下午三點起陸續在市民廣場集結，還有許多民眾自動自發前往，現場擠滿不少群眾。一位80歲的溫姓男子，還用塑膠籃和碟子自己製作了一身小丑的打扮，表示要罷免傅崐萁。
罷免團體代表除了26日要投票的第四、第五和第六選區，第二、三、八選區的罷團人員也到場。他們的發言人依選區發言，闡述罷免的意義，網紅閩南狼陳柏源也到場。
陳柏源說，今天在元保宮綵排的時候已經很熱鬧，大家都在等市民廣場的群眾前往。他們沒有動員，都是自動自發前往。國民黨應該要好好檢討，為什麼有這麼多公民站出來？
他說，他原本出來是要救國民黨的、要讓國民黨清醒，但是是國民黨有醒嗎？
中四選區發言人、醫師杜承哲說，一年兩個月前他們也在市民廣場發起這項活動，當時沒有媒體，也沒有這麼多人，為了今天的遊行，他選擇自己把白袍穿回來，還邀集了很多醫師參與，還有環保團體、毛小孩隊和正藍軍的團體等各個團體的支持。
他說，他們曾經給國民黨機會，但是國民黨執迷不悟，所以發起這個活動，讓大家一起來罷免。
遊行隊伍下午4時從市民廣場出發，行經館前路、博館路、健行路、西屯路、忠明路、梅川西路，最後抵達終點站元保宮，元保宮現場則有民主市集與傍晚六點開始的音樂會。
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