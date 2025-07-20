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陪高虹安、鄭正鈐掃街 趙少康批綠「搞雙罷」：醜陋、邪惡和荒唐

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
中廣董事長趙少康今天下午3點半到新竹市巨城，陪同立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與街頭開講。記者王駿杰／攝影
中廣董事長趙少康今天下午3點半到新竹市巨城，陪同立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與街頭開講。記者王駿杰／攝影

本周六即將迎來罷免投票，中廣前董事長趙少康今天下午3點半到新竹市巨城，陪同立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與街頭開講，爭取更多民意支持反罷免，現場下大雨但民眾依然熱情聚集。趙少康今天表示，民進黨的素質越來越差，在新竹市「雙霸」讓他觀察到醜陋、邪惡和荒唐，呼籲去年投鄭正鈐、前年投高虹安的都出來投票，現在比的就是「投票率

趙少康今天表示，民進黨的素質越來越差。如果民進黨的創黨先賢們看到這個情況，一定會感到很難過，他這次來到新竹，一方面是向市民問好，另一方面也是為高虹安和鄭正鈐加油打氣。

趙少康說，新竹有這麼多的案子，包含新竹棒球場挖出石塊，花12億的錢，卻把好的土拿去賣，埋進來建築廢棄物，這事情經過多久，辦了誰？林智堅辦了嗎？到底是誰幹了這事情？

趙少康表示，竹市是全台水準最高的都市，才會選出高虹安當新竹市長，她在新竹市做了很多事情，這樣年輕有理想、使命感的科技人，在立院不過就是跟著李俊俋以前習慣的公積金的制度，然後法院說11萬多就判7年4個月，法律不是要講究比例原則，可以這樣嗎？「司法讓人痛心疾首。」

趙少康說，民進黨搞出大罷免，新竹市是市長、委員雙罷，讓他觀察到醜陋、邪惡和荒唐，他曾詢問基隆市長「罷免你的票有多少票？」他回應，罷免他的票約6萬9千多，當時選舉的對手約7萬1票落選，從中知道「沒投他的都出來了」，基隆市長當選時9萬6千多，當時不同意罷免是8萬6千多，將近9成催出來，因此現在就是比投票率，趙呼籲去年投鄭正鈐、前年投高虹安的都出來投票。

高虹安表示，很多人說大罷免是公民團體發起，但在新竹市就是總召柯建銘、民進黨發起，罷免的總部設在民進黨新竹市黨部，民進黨為什麼要雙罷？若市長被罷免掉，就是民進黨直接派人來，這對於市民來說非常不公平，呼籲民眾站出來守護新竹市。

鄭正鈐說，去年選舉、今年罷免，這都是老柯搞出來的「完全不演了」，他這次爭取到新竹市財劃法經費，罷團竟然講「怕造成新竹市政府的困境」，根本是亂七八糟的邏輯，竹市需要很多經費來完善交通體系，需要更多錢來蓋學校。

柯美蘭也提到哥哥柯文哲被司法「押人取供」，整個罷免的選舉「罷藍不罷綠」，為什麼他們可如此囂張？因為民進黨濫權9年多，一黨獨大，無法聽見在野黨的聲音，呼籲市民擦亮眼睛。她去年雖然選輸了，但她有運動家的精神，希望國民黨、民眾黨加起來打敗40％、邪惡的民進黨。

趙少康今天表示，民進黨的素質越來越差，在新竹市「雙霸」讓他觀察到醜陋、邪惡和荒唐，呼籲去年投鄭正鈐、前年投高虹安的都出來投票，現在比的就是「投票率」。記者王駿杰／攝影
趙少康今天表示，民進黨的素質越來越差，在新竹市「雙霸」讓他觀察到醜陋、邪惡和荒唐，呼籲去年投鄭正鈐、前年投高虹安的都出來投票，現在比的就是「投票率」。記者王駿杰／攝影

高虹安 鄭正鈐 趙少康 罷免 民進黨 投票率 國民黨

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