沒理由罷免羅智強！「藍營最強母雞」盧秀燕陪車掃 批綠鬧事：政治霸凌

首波罷免案下周六投票，國民黨立委羅智強在最後黃金周的今天，找來台中市長盧秀燕站台。羅智強直呼，盧最近站上火線當領頭羊，自己非常感動；盧則盛讚羅是好委員，根本沒罷免的理由。

羅智強今找盧秀燕來陪同車掃，是否對罷免案現況有信心？他直言，關鍵還是投票率，只要投票率出來，他對這次反惡罷就非常有信心。如果還是有民眾誤解「反罷免就不投票」，那麼每一區包含大安區就岌岌可危；也因為25%門檻太低，以民進黨狀況一定是有25%，最後就是比票多，每一票都重要，他現在重點放在催高投票率。

被問及找盧秀燕是否也是看重她現在是國民黨最強母雞？羅智強說，是的，盧秀燕現在幾乎全台灣走透透，一起為這次民主制衡保衛，擔當領頭羊的重要任務。盧秀燕最近直接站到火線，為民主、人民發聲，他非常感動，這次特別請盧秀燕來大安區為他加油打氣，也感謝她陪他掃街、最後衝票。

盧秀燕則表示，羅智強是一個好委員，根本沒有罷免的理由。但是執政黨當家鬧事，撕裂台灣的族群、製造仇恨，同時也對在野黨、人民霸凌或司法追殺、政治霸凌。

她說，因此今天陪羅智強車掃，呼籲民眾726一定要站出來，不同意政府、執政黨、民進黨當家鬧事，不同意執政黨不管民生經濟、每天搞政治，希望透過這次大罷免大失敗，讓政府、賴總統、執政黨不要再當家鬧事。

接著，兩人站上吉普車，盧秀燕就開始助講、雙手比叉，喊話民眾站出來不同意罷免羅智強，要讓政府大罷免大失敗，好好反省、檢討，讓當家的民進黨政府能夠回歸國事，好好執政，照顧人民拚經濟，不要再搞政治。一旁經過的公車，有民眾看到他們熱情揮手力挺，街上不少支持揮手加油，但也有人比倒讚。 國民黨立委羅智強（左）今找台中市長盧秀燕陪同車隊掃街，呼籲民眾7月26日出來投反對罷免票。記者林佳彣／攝影 國民黨立委羅智強（左）今找台中市長盧秀燕陪同車隊掃街，呼籲民眾7月26日出來投反對罷免票。記者林佳彣／攝影

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