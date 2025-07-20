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趙少康不去東非是「留下千軍萬馬」 羅智強曝這人也為他改機票

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委羅智強今在大安區車隊掃街。記者林佳彣／攝影
國民黨立委羅智強今在大安區車隊掃街。記者林佳彣／攝影

首波大罷免投票7月26日登場，中廣董事長趙少康為挺國民黨羅智強，日前取消東非之旅，媒體人王淺秋爆料趙妻對此非常生氣。

羅智強今在大安區車隊掃街前受訪回應，聽到趙願意留下投下反罷免這一票，感動真的不能用言語來形容，他留下不是一票，留下是千軍萬馬；他透露昨遇到國民黨副主席連勝文也為他改機票，損失不少，「大家反惡罷的心是一致。」

連勝文 趙少康 羅智強 罷免 機票 國民黨

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