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影／再與館長同台 朱立倫呼籲726全民站出來反對賴清德

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）與館長陳之漢（右）一同出席國民黨全國青工總會舉行的「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與館長陳之漢（右）一同出席國民黨全國青工總會舉行的「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會。記者黃義書／攝影

國民黨全國青工總會下午在中央黨部舉行「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，邀集百名青年齊聚中央黨部齊聚發聲。同時也邀請國民黨主席朱立倫、立法委員葛如鈞、立法委員廖偉翔、館長陳之漢、全國青工總會長鄭任宗，就當前的時事與兩岸的議題進行座談，同時也呼籲726投下不同意罷免的選票。

朱立倫致詞時首先感謝館長（陳之漢）前來與青年朋友座談，表示台灣民主幾十年一輩子都沒想到，執政黨會想把所有的在野黨立委都罷掉，就是要把「雜質」都打掉、把反對的聲音都消滅掉，這就是「惡罷」，過去陳水扁不敢大罷免，蔡英文也沒有這樣做，竟然賴清德會敢幹這種大罷免。朱立倫呼籲7月26日要讓全民站出來反對賴清德，大家投下不同意罷免，讓大家知道全民最大黨就是不同意賴清德。

朱立倫也批執政黨司法不公，表示柯文哲已被關押11個月，如有證據就把他辦到底，沒有證據就是押人取供，執政黨對國民黨的黨工、志工也是如此，如果是偽造文書可以辦理，但如此無限上綱的辦嗎？四處大搜索、押人，同樣是押人取供，辦成全民都看得清楚的「辦藍不辦綠」，就是台灣司法的黑暗。朱立倫強調台灣的民主不可以是民進黨做主，老大不是賴清德，老大是全民。

國民黨全國青工總會下午在中央黨部舉行「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，邀集百名青年齊聚中央黨部齊聚發聲。同時也邀請國民黨主席朱立倫（中）、立法委員葛如鈞（右一）、立法委員廖偉翔（左一）、館長陳之漢（左二）、全國青工總會長鄭任宗（右二），就當前的時事與兩岸的議題進行座談，同時也呼籲726投下不同意罷免的選票。記者黃義書／攝影
國民黨全國青工總會下午在中央黨部舉行「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，邀集百名青年齊聚中央黨部齊聚發聲。同時也邀請國民黨主席朱立倫（中）、立法委員葛如鈞（右一）、立法委員廖偉翔（左一）、館長陳之漢（左二）、全國青工總會長鄭任宗（右二），就當前的時事與兩岸的議題進行座談，同時也呼籲726投下不同意罷免的選票。記者黃義書／攝影
國民黨全國青工總會下午在中央黨部舉行「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，邀請國民黨主席朱立倫（左三）、立委葛如鈞（左一）、立委廖偉翔（右二）、館長陳之漢（右三）、全國青工總會長鄭任宗（左二），就當前的時事與兩岸的議題進行座談，同時也呼籲726投下不同意罷免的選票。記者黃義書／攝影
國民黨全國青工總會下午在中央黨部舉行「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，邀請國民黨主席朱立倫（左三）、立委葛如鈞（左一）、立委廖偉翔（右二）、館長陳之漢（右三）、全國青工總會長鄭任宗（左二），就當前的時事與兩岸的議題進行座談，同時也呼籲726投下不同意罷免的選票。記者黃義書／攝影
國民黨全國青工總會下午在中央黨部舉行「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，邀集百名青年齊聚中央黨部齊聚發聲，同時也邀請國民黨主席朱立倫（中），館長陳之漢（左）、全國青工總會長鄭任宗（右）等一同出席，就當前的時事與兩岸的議題進行座談，同時也呼籲726投下不同意罷免的選票。記者黃義書／攝影
國民黨全國青工總會下午在中央黨部舉行「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，邀集百名青年齊聚中央黨部齊聚發聲，同時也邀請國民黨主席朱立倫（中），館長陳之漢（左）、全國青工總會長鄭任宗（右）等一同出席，就當前的時事與兩岸的議題進行座談，同時也呼籲726投下不同意罷免的選票。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫出席國民黨全國青工總會舉行的「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，朱立倫致詞時批評執政黨司法不公，表示柯文哲已被關押11個月，如有證據就把他辦到底，沒有證據就是「押人取供」。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫出席國民黨全國青工總會舉行的「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，朱立倫致詞時批評執政黨司法不公，表示柯文哲已被關押11個月，如有證據就把他辦到底，沒有證據就是「押人取供」。記者黃義書／攝影

館長 陳之漢 賴清德 罷免 民進黨 朱立倫 國民黨

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