影／再與館長同台 朱立倫呼籲726全民站出來反對賴清德
國民黨全國青工總會下午在中央黨部舉行「青年不缺席！國民黨全國青年政治沙龍」座談會，邀集百名青年齊聚中央黨部齊聚發聲。同時也邀請國民黨主席朱立倫、立法委員葛如鈞、立法委員廖偉翔、館長陳之漢、全國青工總會長鄭任宗，就當前的時事與兩岸的議題進行座談，同時也呼籲726投下不同意罷免的選票。
朱立倫致詞時首先感謝館長（陳之漢）前來與青年朋友座談，表示台灣民主幾十年一輩子都沒想到，執政黨會想把所有的在野黨立委都罷掉，就是要把「雜質」都打掉、把反對的聲音都消滅掉，這就是「惡罷」，過去陳水扁不敢大罷免，蔡英文也沒有這樣做，竟然賴清德會敢幹這種大罷免。朱立倫呼籲7月26日要讓全民站出來反對賴清德，大家投下不同意罷免，讓大家知道全民最大黨就是不同意賴清德。
朱立倫也批執政黨司法不公，表示柯文哲已被關押11個月，如有證據就把他辦到底，沒有證據就是押人取供，執政黨對國民黨的黨工、志工也是如此，如果是偽造文書可以辦理，但如此無限上綱的辦嗎？四處大搜索、押人，同樣是押人取供，辦成全民都看得清楚的「辦藍不辦綠」，就是台灣司法的黑暗。朱立倫強調台灣的民主不可以是民進黨做主，老大不是賴清德，老大是全民。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言