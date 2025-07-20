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全台護國遶境結束加開1場在雲林 車隊百里接力掃街炒熱選情

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
全台護國大遶境最後一場昨天在新北市落幕，今天加開一場延長賽在雲林，出動大車隊掃街，出發前齊喊口號壯大聲勢。記者蔡維斌／攝影
全台護國大遶境最後一場昨天在新北市落幕，今天加開一場延長賽在雲林，出動大車隊掃街，出發前齊喊口號壯大聲勢。記者蔡維斌／攝影

進入罷免投票決戰黃金周，反共護台志工聯盟與罷團發起的「護國大遶境」雖已結束，今天外加一場延長賽「拔釘行動」在雲林登場，300輛汽機車組成超過500公尺的車隊，從虎尾出發走遍海線11鄉鎮全程超過百里，一路由綠營名嘴立委宣講，炒熱雲林選情。

「護國大遶境」雲林場原排定7月9日上場，因颱風取消，全台大遶境昨天已落幕，但雲林場延長賽今天才登場，300多輛的車隊浩浩蕩蕩從虎尾出發，由立委劉建國、許智傑、吳秉叡及民進黨中央黨部社運部主任江志銘等人領軍，聲援罷團行動。

劉建國說，這場是濁水溪以南最重要的罷免行動，更是關鍵一戰，下午另有立委王義川、李柏毅也加入接棒掃街，可說是南北罷免大會串，這段期間戰況激烈，罷團不斷遭刁難、恐嚇，感謝公民團體為守護台灣的付出。

許智傑也說，立院已遭共產黨病毒滲透，藍白委員都聽「阿共仔」在台進行毀憲亂政，台灣已被亂了一年多，大罷免若沒成功，藍白立委會更囂張，為讓整個台灣和立法院恢復正常運作。目前31件藍委罷免案一定要成功。

江志銘則說，昨晚青島東路晚會人潮熱，大罷免一定會大成功；吳秉叡表示，住新北市的許多雲林鄉親都要返鄉投票，將對台灣的愛，用同意票保護台灣得來不易的民主。

罷團發言人露西歸表示，雲林是整個護國大遶境最終場，這場活動不只掃過大街小巷，更要掃除國會害蟲，希望大家、在外縣市的青年游子站出來回家投票，改變雲林的命運。

車隊一路宣講並高喊「大罷免大成功」，引來民眾目光，也炒熱了原本冷清的雲林選情。

全台護國大遶境最後一場昨天在新北市落幕，今天加開一場延長賽在雲林，出動大車隊掃街，拉抬罷免聲勢，炒熱選情。記者蔡維斌／攝影
全台護國大遶境最後一場昨天在新北市落幕，今天加開一場延長賽在雲林，出動大車隊掃街，拉抬罷免聲勢，炒熱選情。記者蔡維斌／攝影
全台護國大遶境最後一場昨天在新北市落幕，今天加開一場延長賽在雲林，出動大車隊掃街，拉抬罷免聲勢，炒熱選情。記者蔡維斌／攝影
全台護國大遶境最後一場昨天在新北市落幕，今天加開一場延長賽在雲林，出動大車隊掃街，拉抬罷免聲勢，炒熱選情。記者蔡維斌／攝影
全台護國大遶境最後一場昨天在新北市落幕，今天加開一場延長賽在雲林，出動大車隊掃街，拉抬罷免聲勢，炒熱選情。記者蔡維斌／攝影
全台護國大遶境最後一場昨天在新北市落幕，今天加開一場延長賽在雲林，出動大車隊掃街，拉抬罷免聲勢，炒熱選情。記者蔡維斌／攝影

雲林 遶境 罷團 罷免 吳秉叡

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