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館長現身國民黨青年沙龍 朱立倫邀他7月25日上凱道反惡罷

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行青年沙龍，邀請館長陳之漢與百名青年齊聚中央黨部。記者鄭媁／攝影
國民黨今舉行青年沙龍，邀請館長陳之漢與百名青年齊聚中央黨部。記者鄭媁／攝影

國民黨今舉行青年沙龍，邀請網紅「館長」陳之漢與百名青年齊聚中央黨部。黨主席朱立倫致詞時再聲援民眾黨前主席柯文哲被關押11個月，沒證據卻押人取供，這在全世界看不到；並當場邀請陳之漢在7月25日罷免投票前一天一起上凱道反惡罷。

朱立倫表示，謝謝館長願意來跟國民黨青工總會互動。台灣民主幾十年，沒有人想到民進黨會搞這一套，要把所有在野黨全部罷掉、要把雜質都打掉，把反對的聲音都消滅掉，全世界找不到這樣的例子，過去前總統陳水扁不敢幹、蔡英文沒有這樣做，既然出了賴清德總統會敢幹這種事情，7月26日全民要站出來反對賴清德，大家投下不同意罷免，讓大家知道全民最大黨就是不同意賴清德。

朱立倫表示，台灣司法是最重要最後的防線，司法如果變成不公不義的代表，如果變成執政者的最後的武器來對付反對者，司法就是東廠、鷹犬了。去年跟賴清德競選的柯文哲已經被關了11個月，有證據就辦到底，沒有證據就叫押人取供，這就是最簡單的道理。

朱強調，他也做過地方首長，「全台灣做最久的是我，做16年了，如果是圖利，你慢慢討論、有得吵，因為圖利有太多的模糊空間了，如果是貪汙拿錢，就把證據拿出來，一刀斃命啊，」沒有就這樣辦就是押人取供，這是全世界看不到的。

針對國民黨因不實連署陷入司法風暴。朱立倫說，過去有多少幾千件、幾萬件的偽造文書，有這樣無限上綱這樣辦的嗎？到處大搜索、大押人，就是一樣要押人取供，最後辦藍不辦綠，大家看到的就是台灣司法的黑暗。台灣的民主不是民進黨作主，而是人民作主，老大不是賴清德，老大是全民。

陳之漢表示，他第一次來中央黨部，認為國民黨太溫文儒雅，應該要改變。他批評，現在的青鳥指服役4個月，要打仗能幹嘛？學行政院前院長蘇貞昌拿掃把衝出去？他也說，台灣很悲哀，做政治從來不問政治人物做了什麼，只因為兩岸關係就不用提政策，這3天的電視辯論會要說明為什麼罷免這些立委，只因為他們是中共同路人？要罷免總要講出理由吧？

陳之漢 賴清德 罷免 柯文哲 朱立倫 國民黨

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