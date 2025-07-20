快訊

台師大女足案血液樣本已銷毀 許常德：學校集體滅證會犯哪項罪

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

林沛祥號召民眾投不同意票 他：民進黨不顧民生只想鬥爭

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供

國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，林沛祥說，7月26日是拒絕監督、繼續胡搞瞎搞的選舉，民進黨不顧民生只想鬥爭，號召民眾要去投不同意罷免票，讓他繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。

國民黨主席朱立倫和立委謝龍介、吳宗憲、許宇甄，以及前基隆市長張通榮、國民黨基隆市議會黨團書記者曾紀嚴等人，為林沛祥站台助講，在距投票日6天，加強力道宣傳不同意罷免。

朱立倫說，基隆市民去年用智慧、決心，把惡罷（市長謝國樑）打掉了，今年還要來搞，民進黨真的是惡罷。這一次是要摧毀台灣的民主，台灣人要展現給全世界看，民主不會倒退40年，人民是最有智慧的。基隆去年已經展現過一次了，這次更要再贏一次。

謝龍介表示，台南風災嚴重，賴清德總統勘災，有人手機沒訊號，已經夠可憐了，結果賴說身旁的立委郭國文有、消防署長也有訊號。屋頂被吹掉，賴叫災民自己爬上去，總統不顧人民，一定要「講贏」，根本沒想過要替人民解決問題，呼籲基隆人用選票守住林沛祥。

吳宗憲說，他與民眾黨主席黃國昌討論過，若不改選罷法，真得會年年有選舉、罷免 補選，民進黨就是希望這樣，撕裂台灣人民。很多年輕人上街頭搞罷免，不用上班嗎？還是這就是他們的上班，我們要這樣的台灣嗎？

林沛祥表示，民進黨罷免他的3個理由，第一是他查弊案，不管是高端疫苗、毒雞蛋、光電還是風電，人民有義務知道真相，他要查，民進黨不開心。

第二是他替基隆爭取預算，財劃法修正後，未來基隆每年能夠多拿回75億元預算，導致中央無法自己勻支挪用，所以要罷免他。

第三是他我推動民生法案，他是人民選出來的民代，理應回應人民的聲音，這一年多來通過了80歲以上長者免巴氏量表、財劃法修正、還假於民、還錢於民，都是人民迫切需要改善的問題，但他們要罷免他。

林沛祥表示，最矛盾的地方是這三個理由，正也是基隆市民當初投票給他，希望他到中央去做的事情。這次罷免投票，就是民進黨拒絕監督、繼續胡搞瞎搞的一次選舉，不顧民生只想鬥爭，請民眾26日要去投不同意罷免票，讓他繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。

國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供

罷免 民進黨 林沛祥 投票 國民黨

延伸閱讀

假反共變真戰爭？林明智反擊朱立倫：罷「向中共輸誠立委」剛好而已

朱立倫基隆抗罷免火力全開 批民進黨搞台獨「假反共會搞成真戰爭」

726罷免倒數…綠控推薦監察員不能就地投票 基隆選委會說話了

「怎麼沒照片？」收到罷免公告民頻問 選委會：列理由和答辯書

相關新聞

館長現身國民黨青年沙龍 朱立倫邀他7月25日上凱道反惡罷

國民黨今舉行青年沙龍，邀請網紅「館長」陳之漢與百名青年齊聚中央黨部。黨主席朱立倫致詞時再聲援民眾黨前主席柯文哲被關押11...

假反共變真戰爭？林明智反擊朱立倫：罷「向中共輸誠立委」剛好而已

國民黨主席朱立倫今在基隆，批評民進黨搞台獨，假反共會搞成真戰爭。民進黨基隆市黨部主委林明智回擊，立委監督政府，前提是效忠...

朱立倫基隆抗罷免火力全開 批民進黨搞台獨「假反共會搞成真戰爭」

國民黨主席朱立倫今到基隆，力挺面臨罷免考驗的立委林沛祥。朱批評民進黨推動大罷免，完全沒有民主的思維，提到「反共」更扯，因...

批賴清德把台灣分2派 趙少康：為大罷免催票沒良心

台中市長盧秀燕昨到桃園趕場站台，不料遭嗆聲「怎麼不反共？」盧轉頭回「去救災啦」。中廣前董事長趙少康說，盧是有感而發，批這...

全台護國遶境結束加開1場在雲林 車隊百里接力掃街炒熱選情

進入罷免投票決戰黃金周，反共護台志工聯盟與罷團發起的「護國大遶境」雖已結束，今天外加一場延長賽「拔釘行動」在雲林登場，3...

林沛祥號召民眾投不同意票 他：民進黨不顧民生只想鬥爭

國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，林沛祥說，7月26日是拒絕監督、繼續胡搞瞎搞的選舉，民進黨不顧民生只想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。