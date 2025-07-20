林沛祥號召民眾投不同意票 他：民進黨不顧民生只想鬥爭

國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，林沛祥說，7月26日是拒絕監督、繼續胡搞瞎搞的選舉，民進黨不顧民生只想鬥爭，號召民眾要去投不同意罷免票，讓他繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。

國民黨主席朱立倫和立委謝龍介、吳宗憲、許宇甄，以及前基隆市長張通榮、國民黨基隆市議會黨團書記者曾紀嚴等人，為林沛祥站台助講，在距投票日6天，加強力道宣傳不同意罷免。

朱立倫說，基隆市民去年用智慧、決心，把惡罷（市長謝國樑）打掉了，今年還要來搞，民進黨真的是惡罷。這一次是要摧毀台灣的民主，台灣人要展現給全世界看，民主不會倒退40年，人民是最有智慧的。基隆去年已經展現過一次了，這次更要再贏一次。

謝龍介表示，台南風災嚴重，賴清德總統勘災，有人手機沒訊號，已經夠可憐了，結果賴說身旁的立委郭國文有、消防署長也有訊號。屋頂被吹掉，賴叫災民自己爬上去，總統不顧人民，一定要「講贏」，根本沒想過要替人民解決問題，呼籲基隆人用選票守住林沛祥。

吳宗憲說，他與民眾黨主席黃國昌討論過，若不改選罷法，真得會年年有選舉、罷免 補選，民進黨就是希望這樣，撕裂台灣人民。很多年輕人上街頭搞罷免，不用上班嗎？還是這就是他們的上班，我們要這樣的台灣嗎？

林沛祥表示，民進黨罷免他的3個理由，第一是他查弊案，不管是高端疫苗、毒雞蛋、光電還是風電，人民有義務知道真相，他要查，民進黨不開心。

第二是他替基隆爭取預算，財劃法修正後，未來基隆每年能夠多拿回75億元預算，導致中央無法自己勻支挪用，所以要罷免他。

第三是他我推動民生法案，他是人民選出來的民代，理應回應人民的聲音，這一年多來通過了80歲以上長者免巴氏量表、財劃法修正、還假於民、還錢於民，都是人民迫切需要改善的問題，但他們要罷免他。

林沛祥表示，最矛盾的地方是這三個理由，正也是基隆市民當初投票給他，希望他到中央去做的事情。這次罷免投票，就是民進黨拒絕監督、繼續胡搞瞎搞的一次選舉，不顧民生只想鬥爭，請民眾26日要去投不同意罷免票，讓他繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。 國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供 國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供 國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供 國民黨基隆市黨部今辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，號召民眾26日去投不同意罷免票，讓林繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。圖／林沛祥辦公室提供

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